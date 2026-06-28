Президент України розпорядився почати 25-річну підготовку до 1000-річчя Києво-Печерської Лаври

Президент Володимир Зеленський доручив уряду почати підготовку до відзначення 1000-ї річниці заснування Києво-Печерської лаври в 2051 році – про це йдеться в його указі від 28 червня.

Документ вказує на «унікальність та виняткове значення Києво-Печерської лаври як одного з найдавніших духовних і культурних центрів України, її роль у розвитку християнської традиції, освіти, культури та формуванні української національної ідентичності».

Указ також доручає Кабінету міністрів забезпечити відзначення у 2026 році 975-річчя заснування Києво-Печерської лаври – вона була заснована 1051-го року.

Також уряд має «розробити та затвердити план заходів з підготовки до відзначення 1000-річчя заснування Києво-Печерської лаври». Такі плани мають містити заходи в сферах збереження культурної спадщини, розвитку музейної інфраструктури, наукової діяльності, культурної дипломатії, а також забезпечити інформаційний супровід і належне фінансування.





Указ також містить відповідні доручення до Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та Київської міської державної адміністрації.

У промові з Дня Конституції Володимир Зеленський назвав підготовку до тисячоліття Лаври довгим і кропітким процесом, пояснюючи, чому доручає починати підготовку до нього за 25 років:

«Це оновлення та збереження десятків пам’яток культури, музейних колекцій, споруд Лаври, нашої великої спадщини – одного зі світових центрів християнства. Це потребує великої та спільної роботи, яку ми починаємо вже сьогодні. І тисячоліття Лаври маємо так само зустріти у єдності, яка посилює і захищає наш народ і нашу державу».

Унаслідок російської атаки 15 червня на території Києво-Печерської лаври постраждали 19 об’єктів культурної спадщини, але найбільших руйнувань зазнав Успенський собор.

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Тоді Міністерство оборони Росії, коментуючи масований удар по Україні, заявило, що він був завданий по «об’єктах оборонно-промислового комплексу» в Києві, Дніпрі й Харкові, вкотре повторивши позицію влади РФ, що російська армія під час повномасштабної війни нібито не завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

Російське відомство також заявило, що Києво-Печерська лавра нібито була уражена ракетою американського комплексу ППО Patriot. Цю заяву підхопили російські провладні пабліки і ЗМІ.

Але, як встановила Служба безпеки України, російські військові під час масованої атаки вночі проти 15 червня вдарили по Києво-Печерській лаврі безпілотним літальним апаратом «Герань-2», що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу Shahed.