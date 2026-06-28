Зеленський анонсував пам’ятник Мазепі в Лаврі та в центрі Києва – замість Леніна

Президент України Володимир Зеленський ініціював закон про Український національний пантеон – про це він повідомив під час промови з нагоди Дня Конституції, виголошеної на території Києво-Печерської Лаври 28 червня.

Такий пантеон, за його словами, матиме на меті вшанувати українців, які «в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну». При цьому, зазначив Зеленський, «ніхто й ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати».





У цьому контексті він заявив про встановлення погруддя гетьмана й мецената Івана Мазепи в Лаврі:

«Як знак саме такої вдячності сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість, і відтепер тут, у Києво-Печерській лаврі, абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця і покровителя Лаври Івана Мазепи. Століттями Росія бруднила його ім’я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник. Це брехня, і ця брехня програла».

Президент вказав на покровительство Мазепи, який спонсорував розбудову та оздоблення Лаври. Водночас він анонсував появу пам’ятника гетьману також у центрі Києва.

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«Безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам’ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує – існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений: там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа», – заявив він.

Пам’ятник Володимиру Леніну повалили учасники Євромайдану в грудні 2013 року.

Російська православна церква за наказом царя Петра І оголосила «анафему» Івану Мазепі в 1708 році через його перехід на бік короля Швеції Карла XII у Великій Північній війні.

Про плани встановити в Києві пам’ятник Мазепі було відомо в 2008 році, за часів президентства Віктора Ющенка.