Зеленський анонсував пам’ятник Мазепі в Лаврі та в центрі Києва – замість Леніна

Президент України Володимир Зеленський ініціював закон про Український національний пантеон – про це він повідомив під час промови з нагоди Дня Конституції, виголошеної
на території Києво-Печерської Лаври 28 червня.
Такий пантеон, за його словами, матиме на меті вшанувати українців, які «в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну». При цьому, зазначив Зеленський, «ніхто й ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати».
У цьому контексті він заявив про встановлення погруддя гетьмана й мецената Івана Мазепи в Лаврі:
«Як знак саме такої вдячності сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість, і відтепер тут, у Києво-Печерській лаврі, абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця і покровителя Лаври Івана Мазепи. Століттями Росія бруднила його ім’я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник. Це брехня, і ця брехня програла».
Президент вказав на покровительство Мазепи, який спонсорував розбудову та оздоблення Лаври. Водночас він анонсував появу пам’ятника гетьману також у центрі Києва.
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«Безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам’ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує – існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений: там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа», – заявив він.
Пам’ятник Володимиру Леніну повалили учасники Євромайдану в грудні 2013 року.
Російська православна церква за наказом царя Петра І оголосила «анафему» Івану Мазепі в 1708 році через його перехід на бік короля Швеції Карла XII у Великій Північній війні.
Про плани встановити в Києві пам’ятник Мазепі
було відомо в 2008 році, за часів президентства Віктора Ющенка.
Як рятують Свято-Успенський собор після російського удару по лаврі (фоторепортаж)
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У Києво-Печерській лаврі після російської атаки 15 червня тривають аварійно-відновлювальні роботи. Київ, 17 червня 2026 року
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15 червня під час масованої комбінованої атаки армії РФ на Київ російський дрон «Герань-2», як зауважили в СБУ, влучив у Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав не лише головний храм Лаври, а й десятки інших пам'яток на території заповідника
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Наразі майже 100 рятувальників та 30 одиниць спеціальної інженерної техніки працюють над перекриттям даху Свято-Успенського собору, щоб не допустити негативних наслідків у разі зміни погодних умов
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До робіт залучені, зокрема, рятувальники столичного гарнізону, а також Київської, Черкаської, Рівненської та Одеської областей
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Фасад Свято-Успенського собору в сажі від пожежі
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Загальна площа пожежі склала 880 м.кв. Після гасіння та розбору конструкцій, які могли обвалитися, рятувальники почали перекривати дах, щоб запобігти протіканню під час дощу
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Рятувальники встановлюють дерев'яний каркас, щоб натягнути необхідну плівку – гідробар'єру
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Уламки та вибухові хвилі пошкодили, зокрема: Ковнірівський корпус, Трапезну палату з храмом Антонія і Феодосія Печерських, Друкарню Києво-Печерської лаври, Вежу Кущника, яка є частиною фортифікаційного комплексу XVIII століття, Церкву преподобного Феодосія Печерського, яка належить заповіднику. Збитий хрест, який був на башті, також пошкоджена маківка та частина купола
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Рятувальники працюють на даху Свято-Успенського собору, пошкодженого атакою армії РФ. Київ, 17 червня 2026 року
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Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна 16 червня під час брифінгу на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» наголосила, що цей удар став однією з наймасштабніших атак на культурну спадщину України за останній час.
«Києво-Печерська лавра, кіностудія імені Олександра Довженка, музеї, архіви, мистецькі інституції – це спроба завдати удару по тому, що формує українську націю. Внаслідок атаки постраждали 29 культурних обʼєктів. Ми працюємо над оцінкою збитків та залученням ресурсів для відновлення пошкоджених об’єктів», – зазначила Тетяна Бережна
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Рятувальники другий день поспіль встановлюють аварійне накриття над Успенським собором Києво-Печерської лаври, щоб захистити його від дощів та подальших руйнувань, Київ, 17 червня 2026 року
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Генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко під час брифінгу наголосив, що завдяки злагодженій роботі рятувальників, правоохоронців та працівників заповідника вдалося уникнути значно масштабніших втрат
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«Сьогодні ми маємо серйозно пошкоджений Успенський собор, але він підлягає відновленню. Як і неодноразово в історії, ця святиня буде відновлена й надалі свідчитиме про нашу незламність, силу духу та тисячолітню традицію. Особливо символічно, що цього року Києво-Печерська лавра готується відзначити 975-річчя від часу заснування та 100 років заповіднику», – сказав Максим Остапенко
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Рятувальник на даху Свято-Успенського собору, який був пошкоджений російським дроном
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«Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору, однак найголовніше – вдалося запобігти проникненню вогню всередину. Найбільша загроза була для 25-метрового іконостасу – найбільшого в Україні. Якби вогонь дістався до нього, наслідки могли б бути катастрофічними», – зазначив керівник заповідника Максим Остапенко
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Анатолій Бугринець, заслужений художник України, автор іконостасів, сказав Радіо Свобода, що чимало ікон в Успенському соборі, а також фрески та іконостас у кіптяві. Митець каже, що очищати все мають спеціалісти десь восени-взимку, коли почнеться обігрів, бо зараз всюди тримається надто велика вологість, і що це робота десь на рік
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«Усередині Успенського собору розташовано п'ять теплових гармат. Вони невеликої потужності, подають тепло на вентилятори, вентилятори розсіюють його по приміщенню. Таким чином воно просушується від вологості», – розповів Радіо Свобода Олександр Хорунжий, заступник начальника Управління комунікації ДСНС України
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Для повного відновлення Києво-Печерської лаври після російської атаки 15 червня необхідно приблизно два роки та 500 мільйонів гривень. Кабмін виділив гроші на першочергові роботи в Успенському соборі. Наразі головним завданням є захист будівлі від подальших руйнувань
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На фото: вид на Свято-Успенський собор із дзвіниці, Київ, 17 червня 2026 року.
Росія заперечує, що свідомо атакувала лавру і стверджує, що Успенський собор ушкодили нібито українські засоби ППО. СБУ спростувала це, показавши уламки «шахеда».
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Швейцарські спеціалісти допоможуть Україні з відновленням Києво-Печерської лаври, повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармеленом
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За даними Міністерства культури України, станом на початок червня російські військові пошкодили 1913 пам’яток культурної спадщини України та 2573 об’єкти культурної інфраструктури
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