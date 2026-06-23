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Новини | Суспільство

Київ: петиція проти будівництва 25-поверхівки в районі Лаври зібрала підписи менше ніж за тиждень

У 2021 році міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що ЮНЕСКО затвердила буферну зону навколо Києво-Печерської Лаври
У 2021 році міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що ЮНЕСКО затвердила буферну зону навколо Києво-Печерської Лаври

Петиція на сайті Київської міської ради під назвою «зупинити будівництво будинку-монстра Печерську» набрала необхідні 6 тисяч підписів менше ніж за тиждень. На 23 червня петиція, зареєстрована 17 червня, має 6 013 підписів.

Згідно з текстом, на вулиці Князів Острозьких, 43/11, у Печерському районі Києва почалися підготовчі роботи до спорудження 80-метрового будинку:

«Ділянка розташована в буферній охоронній зоні об’єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Києво-Печерської Лаври, нове будівництво тут заборонено, а гранична висота об’єктів не має перевищувати 27 метрів».


Як стверджує автор петиції Дмитро Перов, забудовник нібито планує звести 25-поверховий хмарочос, що «закриє собою Києво-Печерську Лавру та створить додаткове навантаження на й так перевантажену транспортну інфраструктуру району та його внутршні мережі». Для цього почали демонтаж історичної будівлі училища зв’язку.

Відтак автор і підписанти закликають відповідні департаменти Київської міської державної адміністрації вдатися до кроків для зупинки будівництва:

  • Департамент територіального контролю – зупинити контрольну картку на порушення благоустрою та демонтувати буівельний паркан, що виходить за межі орендованої ділянки
  • Департамент містобудування та архітектури – звернутися до суду з позовом про скасування раніше виданих Містобудівних умов та обмежень на забудову
  • Департамент охорони культурної спадщини – включити будинок училища зв’язку до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та заборонити його знесення

Міська влада Києва та забудовник наразі публічно не коментували петицію.

18 червня спільнота «Спадщина» заявила про початок знесення історичної будівлі училища зв’язку 1930-х років на розі вулиць Князів Острозьких та Цитадельної в Києві.

У 2021 році міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що ЮНЕСКО затвердила буферну зону навколо Києво-Печерської Лаври.

Як рятують Свято-Успенський собор після російського удару по лаврі (фоторепортаж)

У Києво-Печерській лаврі після російської атаки 15 червня тривають аварійно-відновлювальні роботи. Київ, 17 червня 2026 року
1/21 У Києво-Печерській лаврі після російської атаки 15 червня тривають аварійно-відновлювальні роботи. Київ, 17 червня 2026 року
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

15 червня під час масованої комбінованої атаки армії РФ на Київ російський дрон «Герань-2», як зауважили в СБУ, влучив у Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав не лише головний храм Лаври, а й десятки інших пам'яток на території заповідника
2/21 15 червня під час масованої комбінованої атаки армії РФ на Київ російський дрон «Герань-2», як зауважили в СБУ, влучив у Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав не лише головний храм Лаври, а й десятки інших пам'яток на території заповідника
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Наразі майже 100 рятувальників та 30 одиниць спеціальної інженерної техніки працюють над перекриттям даху Свято-Успенського собору, щоб не допустити негативних наслідків у разі зміни погодних умов
3/21 Наразі майже 100 рятувальників та 30 одиниць спеціальної інженерної техніки працюють над перекриттям даху Свято-Успенського собору, щоб не допустити негативних наслідків у разі зміни погодних умов
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До робіт залучені, зокрема, рятувальники столичного гарнізону, а також Київської, Черкаської, Рівненської та Одеської областей
4/21 До робіт залучені, зокрема, рятувальники столичного гарнізону, а також Київської, Черкаської, Рівненської та Одеської областей
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Фасад Свято-Успенського собору в сажі від пожежі
5/21 Фасад Свято-Успенського собору в сажі від пожежі
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Загальна площа пожежі склала 880 м.кв. Після гасіння та розбору конструкцій, які могли обвалитися, рятувальники почали перекривати дах, щоб запобігти протіканню під час дощу
6/21 Загальна площа пожежі склала 880 м.кв. Після гасіння та розбору конструкцій, які могли обвалитися, рятувальники почали перекривати дах, щоб запобігти протіканню під час дощу
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Рятувальники встановлюють дерев'яний каркас, щоб натягнути необхідну плівку – гідробар'єру
7/21 Рятувальники встановлюють дерев'яний каркас, щоб натягнути необхідну плівку – гідробар'єру
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Уламки та вибухові хвилі пошкодили, зокрема: Ковнірівський корпус, Трапезну палату з храмом Антонія і Феодосія Печерських, Друкарню Києво-Печерської лаври, Вежу Кущника, яка є частиною фортифікаційного комплексу XVIII століття, Церкву преподобного Феодосія Печерського, яка належить заповіднику. Збитий хрест, який був на башті, також пошкоджена маківка та частина купола
8/21 Уламки та вибухові хвилі пошкодили, зокрема: Ковнірівський корпус, Трапезну палату з храмом Антонія і Феодосія Печерських, Друкарню Києво-Печерської лаври, Вежу Кущника, яка є частиною фортифікаційного комплексу XVIII століття, Церкву преподобного Феодосія Печерського, яка належить заповіднику. Збитий хрест, який був на башті, також пошкоджена маківка та частина купола
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Рятувальники працюють на даху Свято-Успенського собору, пошкодженого атакою армії РФ. Київ, 17 червня 2026 року
9/21 Рятувальники працюють на даху Свято-Успенського собору, пошкодженого атакою армії РФ. Київ, 17 червня 2026 року
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Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна 16 червня під час брифінгу на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» наголосила, що цей удар став однією з наймасштабніших атак на культурну спадщину України за останній час.<br>«Києво-Печерська лавра, кіностудія імені Олександра Довженка, музеї, архіви, мистецькі інституції – це спроба завдати удару по тому, що формує українську націю. Внаслідок атаки постраждали 29 культурних обʼєктів. Ми працюємо над оцінкою збитків та залученням ресурсів для відновлення пошкоджених об’єктів», – зазначила Тетяна Бережна<br><br>
10/21 Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна 16 червня під час брифінгу на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» наголосила, що цей удар став однією з наймасштабніших атак на культурну спадщину України за останній час.
«Києво-Печерська лавра, кіностудія імені Олександра Довженка, музеї, архіви, мистецькі інституції – це спроба завдати удару по тому, що формує українську націю. Внаслідок атаки постраждали 29 культурних обʼєктів. Ми працюємо над оцінкою збитків та залученням ресурсів для відновлення пошкоджених об’єктів», – зазначила Тетяна Бережна
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Рятувальники другий день поспіль встановлюють аварійне накриття над Успенським собором Києво-Печерської лаври, щоб захистити його від дощів та подальших руйнувань, Київ, 17 червня 2026 року
11/21 Рятувальники другий день поспіль встановлюють аварійне накриття над Успенським собором Києво-Печерської лаври, щоб захистити його від дощів та подальших руйнувань, Київ, 17 червня 2026 року
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Генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко під час брифінгу наголосив, що завдяки злагодженій роботі рятувальників, правоохоронців та працівників заповідника вдалося уникнути значно масштабніших втрат<br><br><br></br><br>
12/21 Генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко під час брифінгу наголосив, що завдяки злагодженій роботі рятувальників, правоохоронців та працівників заповідника вдалося уникнути значно масштабніших втрат
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«Сьогодні ми маємо серйозно пошкоджений Успенський собор, але він підлягає відновленню. Як і неодноразово в історії, ця святиня буде відновлена й надалі свідчитиме про нашу незламність, силу духу та тисячолітню традицію. Особливо символічно, що цього року Києво-Печерська лавра готується відзначити 975-річчя від часу заснування та 100 років заповіднику», – сказав Максим Остапенко<br><br><br>
13/21 «Сьогодні ми маємо серйозно пошкоджений Успенський собор, але він підлягає відновленню. Як і неодноразово в історії, ця святиня буде відновлена й надалі свідчитиме про нашу незламність, силу духу та тисячолітню традицію. Особливо символічно, що цього року Києво-Печерська лавра готується відзначити 975-річчя від часу заснування та 100 років заповіднику», – сказав Максим Остапенко
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Рятувальник на даху Свято-Успенського собору, який був пошкоджений російським дроном
14/21 Рятувальник на даху Свято-Успенського собору, який був пошкоджений російським дроном
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«Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору, однак найголовніше – вдалося запобігти проникненню вогню всередину. Найбільша загроза була для 25-метрового іконостасу – найбільшого в Україні. Якби вогонь дістався до нього, наслідки могли б бути катастрофічними», – зазначив керівник заповідника Максим Остапенко
15/21 «Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору, однак найголовніше – вдалося запобігти проникненню вогню всередину. Найбільша загроза була для 25-метрового іконостасу – найбільшого в Україні. Якби вогонь дістався до нього, наслідки могли б бути катастрофічними», – зазначив керівник заповідника Максим Остапенко
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Анатолій Бугринець, заслужений художник України, автор іконостасів, сказав Радіо Свобода, що чимало ікон в Успенському соборі, а також фрески та іконостас у кіптяві. Митець каже, що очищати все мають спеціалісти десь восени-взимку, коли почнеться обігрів, бо зараз всюди тримається надто велика вологість, і що це робота десь на рік
16/21 Анатолій Бугринець, заслужений художник України, автор іконостасів, сказав Радіо Свобода, що чимало ікон в Успенському соборі, а також фрески та іконостас у кіптяві. Митець каже, що очищати все мають спеціалісти десь восени-взимку, коли почнеться обігрів, бо зараз всюди тримається надто велика вологість, і що це робота десь на рік
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«Усередині Успенського собору розташовано п'ять теплових гармат. Вони невеликої потужності, подають тепло на вентилятори, вентилятори розсіюють його по приміщенню. Таким чином воно просушується від вологості», – розповів Радіо Свобода Олександр Хорунжий, заступник начальника Управління комунікації ДСНС України
17/21 «Усередині Успенського собору розташовано п'ять теплових гармат. Вони невеликої потужності, подають тепло на вентилятори, вентилятори розсіюють його по приміщенню. Таким чином воно просушується від вологості», – розповів Радіо Свобода Олександр Хорунжий, заступник начальника Управління комунікації ДСНС України
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Для повного відновлення Києво-Печерської лаври після російської атаки 15 червня необхідно приблизно два роки та 500 мільйонів гривень. Кабмін виділив гроші на першочергові роботи в Успенському соборі. Наразі головним завданням є захист будівлі від подальших руйнувань
18/21 Для повного відновлення Києво-Печерської лаври після російської атаки 15 червня необхідно приблизно два роки та 500 мільйонів гривень. Кабмін виділив гроші на першочергові роботи в Успенському соборі. Наразі головним завданням є захист будівлі від подальших руйнувань
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На фото: вид на Свято-Успенський собор із дзвіниці, Київ, 17 червня 2026 року.<br>Росія заперечує, що свідомо атакувала лавру і стверджує, що Успенський собор ушкодили нібито українські засоби ППО. СБУ спростувала це, показавши уламки «шахеда».
19/21 На фото: вид на Свято-Успенський собор із дзвіниці, Київ, 17 червня 2026 року.
Росія заперечує, що свідомо атакувала лавру і стверджує, що Успенський собор ушкодили нібито українські засоби ППО. СБУ спростувала це, показавши уламки «шахеда».
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Швейцарські спеціалісти допоможуть Україні з відновленням Києво-Печерської лаври, повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармеленом
20/21 Швейцарські спеціалісти допоможуть Україні з відновленням Києво-Печерської лаври, повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармеленом
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За даними Міністерства культури України, станом на початок червня російські військові пошкодили 1913 пам’яток культурної спадщини України та 2573 об’єкти культурної інфраструктури
21/21 За даними Міністерства культури України, станом на початок червня російські військові пошкодили 1913 пам’яток культурної спадщини України та 2573 об’єкти культурної інфраструктури
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