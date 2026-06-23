Київ: петиція проти будівництва 25-поверхівки в районі Лаври зібрала підписи менше ніж за тиждень

Петиція на сайті Київської міської ради під назвою «зупинити будівництво будинку-монстра Печерську» набрала необхідні 6 тисяч підписів менше ніж за тиждень. На 23 червня петиція, зареєстрована 17 червня, має 6 013 підписів.

Згідно з текстом, на вулиці Князів Острозьких, 43/11, у Печерському районі Києва почалися підготовчі роботи до спорудження 80-метрового будинку:

«Ділянка розташована в буферній охоронній зоні об’єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Києво-Печерської Лаври, нове будівництво тут заборонено, а гранична висота об’єктів не має перевищувати 27 метрів».





Як стверджує автор петиції Дмитро Перов, забудовник нібито планує звести 25-поверховий хмарочос, що «закриє собою Києво-Печерську Лавру та створить додаткове навантаження на й так перевантажену транспортну інфраструктуру району та його внутршні мережі». Для цього почали демонтаж історичної будівлі училища зв’язку.

Відтак автор і підписанти закликають відповідні департаменти Київської міської державної адміністрації вдатися до кроків для зупинки будівництва:

Департамент територіального контролю – зупинити контрольну картку на порушення благоустрою та демонтувати буівельний паркан, що виходить за межі орендованої ділянки

Департамент містобудування та архітектури – звернутися до суду з позовом про скасування раніше виданих Містобудівних умов та обмежень на забудову

Департамент охорони культурної спадщини – включити будинок училища зв’язку до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та заборонити його знесення

Міська влада Києва та забудовник наразі публічно не коментували петицію.

18 червня спільнота «Спадщина» заявила про початок знесення історичної будівлі училища зв’язку 1930-х років на розі вулиць Князів Острозьких та Цитадельної в Києві.

У 2021 році міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що ЮНЕСКО затвердила буферну зону навколо Києво-Печерської Лаври.