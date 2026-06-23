Ще одна підозра Сівковичу: правоохоронці розслідують привласнення недобудованої лікарні в Києві

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони в справі про привласнення майна. Про це відомства, а також Офіс генерльного прокурора повідомили 23 червня.

СБУ називає ім’я фігуранта – це Володимир Сівкович, який наразі перебуває за межами України.

«За матеріалами справи, експосадовець причетний до привласнення недобудованого комплексу Республіканської клінічної лікарні та прилеглої земельної ділянки у 21,36 га на території Києва. Оціночна вартість цього об’єкта становить 300 мільйонів гривень», – заявляє служба.

За даними розслідування, протягом 2006-2021 років Сівкович та його спільники розробили «шахрайський план» для заволодіння державною нерухомістю. Він полягав у створенні штучної заборгованості замовнику будівництва лікарні, а потім у використанні цих боргів для заволодіння майновим комплексом під час процедури банкрутства.





Слідство встановило, що для реалізації схеми Сівкович залучив службових осіб державного підприємства та підконтрольну йому організацію в Києві. Цей підрядник спершу уклав угоду з державним забудовником лікарні на коригування проєкту та завершення будівництва медкомплексу на суму в 30 мільйонів гривень.

Втім, приватна компанія не виконала взяті на себе зобов’язання, через що державний підрядник опинився в боргах перед кредиторами.

«Після цього фігуранти продали афілійованому відомому забудовнику корпоративні права на свою проєктну організацію разом із правом вимоги штучної заборгованості. У подальшому відбулося привласнення майнового комплексу лікарні в обмін на погашення цієї суми», – йдеться в повідомленні СБУ.

Зараз суд розглядає справу про повернення довгобуду у власність держави.

Читайте також: ВАКС заочно взяв під варту екснардепа в справі про відмивання майна

За даними СБУ, Сівкович і двоє його бізнес-партнерів перебувають за кордоном. Їм повідомили про підозру за статтями про шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію майна в особливо великих розмірах організованою групою, а також зловживання службовим становищем.

Також після проведення обшуків про підозру повідомили юристу приватної компанії, що, за даними СБУ, брала участь в оборудці на користь Сівковича.

Відомство додає, що триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

У липні 2022 року ДБР повідомило про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Володимиру Сівковичу. За даними СБУ, він виїхав до Росії, де займається «масованими інформаційними диверсіями» проти державної безпеки України. Справу проти нього передали до суду в лютому 2026 року. В разі визнання винним Сівковичу загрожує довічне ув’язнення.