СБУ заявила про затримання двох чоловіків за підозрою у підготовці теракту у центрі Києва

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох агентів ФСБ, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі Києва, повідомляє у телеграмі пресслужба СБУ.



Як заявили у відомстві, підготовкою теракту займалися завербовані ФСБ жителі Києва: один з них мобілізований, який самовільно залишив військову частину, інший – столичний маркетолог. Зазначається, що обидва фігуранти потрапили до уваги російських спецслужб через телеграм-канали, де публікували коментарі на підтримку Кремля.



За даними слідства, фігуранти заклали саморобний запальний пристрій, який мав спричинити загоряння та вибух генераторної установки біля адмінкорпусу, активувати механізм вони планували дистанційно, перебуваючи в дорозі у напрямку Білорусі, через яку хотіли втекти до РФ.



СБУ встановила, що після мінування будівлі агенти сіли на пасажирський потяг у напрямку Чернігівщини, звідти вони планували нелегально перетнути кордон через річку за допомогою надувного човна.



Українська спецслужба не уточнює, підрив якої адмінбудівлі планувався, але зазначає, що затримані заклали саморобний запальний пристрій під генератор у Шевченківському районі столиці.



У СБУ стверджують, що, за задумом противника, підрив технологічного обладнання мав спричинити значне вогневе ураження сусідньої адмінбудівлі, навпроти місця запланованого теракту агенти встановили замасковану телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ.



Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Коментарі затриманих чи їхнього захисту наразі не оприлюднювалися.

За даними Офісу генпрокурора, українські правоохоронці розпочали розслідування понад 25000 злочинів проти національної безпеки – від початку повномасштабного вторгнення РФ до 17 червня 2026 року.