Голова Фонду держмайна розкритикував обшуки через вартість Ocean Plaza

Очільник Фонду державного майна Дмитро Наталуха 19 червня прокоментував обшуки в посадовців установи, пов’язані з приватизацією торговельно-розважального центру Ocean Plaza.

«Коли я раніше писав, що ухвала Печерського суду, за якою проводили обшуки, не витримує жодної критики, то я, власне, мав на увазі ті ж звинувачення, які тепер публічно оголосила Генеральна прокуратура»,

Наталуха заявив, що Фонд держмайна не проводить оцінку й не визначає вартість активів, а також не може продати їх наперед визначеному покупцю. Крім того, наразі невідома дата й навіть спосіб продажу ТРЦ:

«Це все ще не встановлено і не погоджено просто. На цьому, в принципі, можна було би взагалі закінчити цю дискусію. Бо як можна занизити щось, що ще навіть не встановлено?»

Натомість на підставі незалежної оцінки Фонд державного майна проводить аукціонну комісію, яка ще не відбулася щодо Ocean Plaza, направляє пропоновану стартову ціну на затвердження Кабінету міністрів, якщо вона вища на 250 мільйонів гривень.





Оцінку активу, за словами посадовця, проводять незалежні оцінювачі – приватні особи, які мають спеціальне кваліфікаційне свідоцтво і не працюють у Фонді. Їхній звіт про оцінку потім також проходить рецензування й перевірку.

Наталуха зазначив, що Ocean Plaza буде продаватися на майданчику Prozorro, і йому «дуже хотілося б подивитись на того, хто здатен на аукціоні Prozorro в режимі реального часу продати щось наперед визначеній особі».

Відтак Наталуха заявив про «дискредитацію і зрив всього процесу приватизації в країні»:

«Мало який інвестор тепер захоче ризикнути купити ТРЦ, якщо ще навіть ДО того, як актив виставили на продаж – до нього вже прийшли правоохоронці. Більше того, мало який державний службовець Фонду тепер захоче поставити під будь-яким документом по цьому ТРЦ свій підпис».

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Посадовець припустив, що колишні власники активу, якими він вказав громадян Росії Аркадія та Бориса Ротенбергів, можуть бути зацікавлені в тому, щоб ТРЦ й надалі лишався у власності держави. Бо в держави «завжди набагато легше щось забрати, ніж у нового приватного власника», аргументував Наталуха.

Офіс генерального прокурора наразі не коментував звинувачення.

Напередодні прокуратура заявила, що правоохоронці проводять обшуки в посадовців Фонду державного майна через можливе заниження вартості торговельно-розважального центру Ocean Plaza перед його продажем.

У лютому 2024 року Фонд держмайна почав процедуру приватизації 66,65% частки статутного капіталу компанії «Інвестиційний союз «Либідь», який є власником торговельно-розважального комплексу Ocean Plaza в Києві.

Дві третини власності торговельно-розважального центру Ocean Plaza у Києві належали російському олігарху Аркадію Ротенбергу. У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд конфіскував цей актив. У червні 2023 року Фонд держмайна оформив права на державну частку в компанії, що володіє ТРЦ.