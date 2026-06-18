ОГП повідомляє про обшуки в посадовців Фонду держмайна через ймовірне заниження вартості Ocean Plaza

Правоохоронці проводять обшуки в посадовців Фонду державного майна через можливе заниження вартості торговельно-розважального центру Ocean Plaza перед його продажем, заявив Офіс генерального прокурора 18 червня.

За повідомленням, головне слідче управління Національної поліції розслідує кримінальне провадження за статтею про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки:

«Йдеться про можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza, активу, стягнутого в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду. За даними слідства, окремі службові особи Фонду державного майна України могли діяти в інтересах представників комерційних структур для створення умов продажу цього активу заздалегідь визначеному суб’єкту господарювання за штучно заниженою вартістю».

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Зокрема, правоохоронці перевіряють факти можливого впливу на процедуру оцінки ТРЦ, формування стартової ціни аукціону, визначення умов продажу та обмеження кола потенційних покупців. Прокуратура припускає, що це може призвести до продажу активу за ціною, яка не відповідає його реальній ринковій вартості, та спричинити збитки державному бюджету України.

У рамках цього розслідування поліція сьогодні здійснила санкціоновані обшуки за місцями проживання «окремих службових осіб» ФДМ й вилучила потенційно значущі для розслідування документи. Їхні імена та посади відомство не називає.

Фонд державного майна наразі не коментував обшуки.





У травні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про плани уряду цього року залучити близько 13 мільярдів гривень через приватизацію державних активів, в тому числі через продаж Ocean Plaza.

У лютому 2024 року Фонд держмайна почав процедуру приватизації 66,65% частки статутного капіталу компанії «Інвестиційний союз «Либідь», який є власником торговельно-розважального комплексу Ocean Plaza в Києві.

Дві третини власності торговельно-розважального центру Ocean Plaza у Києві належали російському олігарху Аркадію Ротенбергу. У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд конфіскував цей актив. У червні 2023 року Фонд держмайна оформив права на державну частку в компанії, що володіє ТРЦ.