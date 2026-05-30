Кабмін спростив оренду держмайна для виробників ракетного озброєння й вибухівки

Уряд спростив для підприємств оборонно-промислового комплексу доступ до державного майна без аукціону, повідомив Кабінет міністрів 30 травня.

За повідомленням, відповідну постанову розробило Міністерство оборони. Згідно з нею, доступом до державного майна без аукціону можуть скористатися не лише серійні виробники ракетних комплексів, а й розробники нових зразків ракет та виробники вибухівки.

«До цього рішення орендувати державне майно без аукціону могли лише серійні виробники ракетних комплексів, визначені критично важливими для економіки в особливий період», – заявляє уряд.

Тепер право на оренду також мають підприємства, які розробляють нові, модернізовані або модифіковані зразки ракетного озброєння або виробляють вибухові матеріали військового призначення.

Для отримання держмайна в оренду підприємство має відповідати трьом критеріям:

мати визначений Міноборони статус критично важливого для ОПК або потреб Збройних сил в особливий період

бути в електронному реєстрі учасників відбору виконавців державних контрактів

належати до однієї з перелічених категорій виробників або розробників

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, рішення дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб Сил оборони.

«Українські виробники здатні суттєво наростити виробництво, а відповідно і перевагу наших військових на полі бою», – додала вона.

На початку травня Кабінет міністрів ініціював збільшення оборонних витрат в державному бюджеті на 2026 рік на тлі погодження позики Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки.