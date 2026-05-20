Умєров: перші контракти у рамках Drone Deal вже перебувають на затвердженні

Секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров заявив, що перші контракти у рамках Drone Deal вже перебувають на затвердженні. Про це він заявив після засідання Ставки головнокомандувача, на якому обговорили реалізацію контрольованого експорту української оборонної продукції та подальші кроки.

За його словами, усі дотичні структури – апарат РНБО, Міноборони, розвідки та військове командування – погодили спільну позицію, йдеться про спрощення процедури отримання дозволів та скорочення термінів їх опрацювання.

«Сьогодні вже працюємо над практичною реалізацією – конкретними контрактами та проектами – в рамках політичних домовленостей Drone Deal. Перші контракти вже на затвердженні, і на рубежі травня-червня очікуємо ще більше нових партнерств», – написав він у телеграмі.

Drone Deals – спеціальні угоди щодо виробництва та постачання українських дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення експертизи та потрібного Україні технологічного обміну.

28 квітня український президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила деталі експорту зброї на рівні державних інституцій. МЗС разом з розвідками та СБУ мають визначити перелік країн, до яких експорт української зброї неможливий через їхню співпрацю з РФ, оскільки це «серйозний виклик – не допустити потрапляння до росіян наших технологій та зразків зброї».

11 травня Зеленський у контексті Drone Deals заявив, що вже близько 20 країн перебувають «у роботі на різних етапах».

За даними РНБО, у лютому Україна видала перші дозволи на експорт озброєння, фактично відновивши повноцінний механізм контрольованого продажу продукції українського ОПК за кордон. За прогнозом РНБО, у 2026 році українська оборонна індустрія здатна виготовити продукції орієнтовно на 55 млрд доларів, але внутрішніх ресурсів держави недостатньо для фінансування всього обсягу.