Зеленський про Drone Deals: вже близько 20 країн є «у роботі на різних етапах»

Президент України Володимир Зеленський у контексті Drone Deals заявив, що вже близько 20 країн перебувають «у роботі на різних етапах». Про це він повідомив після доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова.

«Вже близько 20 країн у роботі на різних етапах: чотири угоди вже підписані, і в рамках цих угод готуються перші контракти, з іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу. Зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам – необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується», – написав він у телеграмі, додавши, що будуть і «вагомі фінансові результати».



Окрім Близького Сходу та Затоки, Південного Кавказу та Європи, за словами Зеленського, Україна незабаром відкриє нову безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з іще однією частиною світу.

Він анонсував позитивні для України новини.

Drone Deals – спеціальні угоди щодо виробництва та постачання українських дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення експертизи та потрібного Україні технологічного обміну.

28 квітня український президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила деталі експорту зброї на рівні державних інституцій. МЗС разом з розвідками та СБУ мають визначити перелік країн, до яких експорт української зброї неможливий через їхню співпрацю з РФ, оскільки це «серйозний виклик – не допустити потрапляння до росіян наших технологій та зразків зброї».

За даними РНБО, у лютому Україна видала перші дозволи на експорт озброєння, фактично відновивши повноцінний механізм контрольованого продажу продукції українського ОПК за кордон. За прогнозом РНБО, у 2026 році українська оборонна індустрія здатна виготовити продукції орієнтовно на 55 млрд доларів, але внутрішніх ресурсів держави недостатньо для фінансування всього обсягу.