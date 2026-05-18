Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Федоров: перша українська КАБ пройшла випробування та готова до бойового застосування

За словами Федорова, розробка української КАБ тривала 17 місяців, Міноборони вже закупило першу експериментальну партію
За словами Федорова, розробка української КАБ тривала 17 місяців, Міноборони вже закупило першу експериментальну партію

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що перша українська керована авіаційна бомба вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування.

За його словами, розробка тривала 17 місяців, а Міноборони вже закупило першу експериментальну партію.

«Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску», – написав він у телеграмі

Федоров зазначив, що бойова частина цієї КАБ – 250 кг, зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.

Читайте також: «Найдешевший у світі». Розповідь про P1-Sun – головну зброю проти «шахедів»

28 квітня український президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила деталі експорту зброї на рівні державних інституцій. МЗС разом з розвідками та СБУ мають визначити перелік країн, до яких експорт української зброї неможливий через їхню співпрацю з РФ, оскільки це «серйозний виклик – не допустити потрапляння до росіян наших технологій та зразків зброї».

За даними РНБО, у лютому Україна видала перші дозволи на експорт озброєння, фактично відновивши повноцінний механізм контрольованого продажу продукції українського ОПК за кордон. За прогнозом РНБО, у 2026 році українська оборонна індустрія здатна виготовити продукції орієнтовно на 55 млрд доларів, але внутрішніх ресурсів держави недостатньо для фінансування всього обсягу.


Форум

XS
SM
MD
LG