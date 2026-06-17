САП просить суд визнати необґрунтованими активи родини міністра Кулеби на майже 5 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду щодо визнання необґрунтованими активів, набутих віцепрем’єр-міністром з відновлення, міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою. Про це відомство заявило 17 червня.

Прокурор САП на основі матеріалів Національного антикорупційного бюро звернувся до Вищого антикорупційного суду з відповідним позовом.

За даними правоохоронців, Кулеба під час роботи першим заступником голови Київської міської адміністрації в 2021 році через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця в Києві.

«У 2023 році, будучи Заступником Керівника Офісу Президента України, посадовець забезпечив укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів, їх державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія», – йдеться в повідомленні.





На основі аналізу офіційних доходів і витрат Кулеби та його родини САП вважає, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів. Відтак прокурор просить суд стягнути з номінальної власниці активів, законність походження «яких викликає обґрунтований сумнів», в дохід держави.

У коментарі Суспільному мовнику Кулеба прокоментував цей позов, заявивши, що «з повагою ставиться до встановлених законом процедур і повноважень». Він вказав на те, що провадження проти нього є цивільним, а не кримінальним.

«Протягом усієї своєї публічної діяльності я діяв відкрито, не приховував своїх доходів, майна чи інших відомостей, які підлягають декларуванню. Уся необхідна інформація в установленому законом порядку відображалася в деклараціях та перебуває у відкритому доступі», — сказав Кулеба.

Він додав, що готовий співпрацювати зі слідством.