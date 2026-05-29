Суд заочно засудив Повалій до 12 років тюрми та конфіскації майна – ОГП

Суд виніс вирок у справі співачки та колишньої народної депутатки Таїсії Повалій, повідомив Офіс генерального прокурора.

Обвинувачення представляли прокурори Вінницької обласної прокуратури. За повідомленням, вони довели в суді, що екснардепка від забороненої «Партії регіонів» після 2014 року виїхала до РФ де «системно підтримувала державу-агресора»:

«Вона брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України)».

Вінницький міський суд призначив Повалій покарання у вигляді 12 років ув’язнення, заборони на обіймання певних посад строком на 15 років та конфіскації всього майна в дохід держави. Зокрема, зазначає прокуратура, держава отримала майнові права на музичні твори співачки.

Таїсія Повалій наразі публічно не коментувала вирок.

Прокуратура нагадує, що в 2024 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави активів Повалій, зокрема, земельних ділянок і нерухомості на Київщині, транспортних засобів, зброї та майнових прав на 9 музичних творів. У 2025 році ці права офіційно зареєстровано за державою Україна.

У лютому 2024 року Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Повалій. За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення вона виїхала до Росії, отримала російське громадянство і публічно підтримала війну проти України.

У січні 2023 року в інтерв’ю російському медіа співачка зробила кілька заяв на підтримку президента Росії Володимира Путіна та агресивної політики РФ.