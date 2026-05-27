Офіс генпрокурора: квартиру підсанкційного російського бізнесмена в Києві передали АРМА

Суд наклав арешт на квартиру російського бізнесмена в центрі Києва, актив передали в управління Національного агентства з менеджменту активів (АРМА), передає Офіс генерального прокурора 27 травня.

Відповідне клопотання подали прокурори Печерської окружної прокуратури Києва.

Квартира в столичному житловому комплексі «Кловський», за даними слідства, через посередників належить російському нафтовому бізнесмену, внесеному до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони. Вона має площу майже 200 квадратних метрів, Офіс генпрокурора оцінює її вартість у близько 700 тисяч доларів.

«За даними слідства, підприємець керував діяльністю низки компаній, пов’язаних із постачанням нафтопродуктів, зокрема дизельного палива, з РФ до України. Для обходу санкцій використовувалися документи, за якими продукція нібито належала компаніям, зареєстрованим в ОАЕ», – зазначає прокуратура.

Ім’я бізнесмена відомство не розголошує, санкції проти нього запровадили в травні 2023 року за причетність до підтримки російської збройної агресії проти України. За даними ОГП, після цього квартиру переоформили на «підконтрольну особу», щоб уникнути її арешту.

«Наразі на нерухомість накладено арешт та передано в управління АРМА для збереження речових доказів і недопущення виведення активів за межі України», – додає відомство.

У листопаді 2025 року прокурори ініціювали передачу АРМА майна причетних до діяльності приватної військової компанії «Редут»: комерційне приміщення та земельну ділянку вартістю понад 2 мільйона гривень.