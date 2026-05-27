Прокуратура заочно повідомила про підозру російському судді за вирок полоненому військовому ЗСУ

Офіс генерального прокурора задокументував ще один випадок засудження українського полоненого в Росії, заявило відомство 27 травня.

Йдеться про суддю 2-го Західного окружного військового суду Росії, який, за даними слідства, «ухвалив незаконний вирок українському військовополоненому – бійцю 17-ї окремої важкої механізованої Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка».

Прокуратура зазначає, що український військовий, ім’я якого не розголошують, потрапив у полон у жовтні 2024 року. Російський суд згодом засудив його до 15 років позбавлення волі, фактично за участь у міжнародному збройному конфлікті на боці України.

«Підозрюваний проігнорував вимоги міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими», – констатує ОГП.

Російському судді заочно повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про розслідування щодо російських суддів, які виносять вироки військовим і цивільним громадянам України. Зокрема, у вересні 2025 року СБУ заочно повідомила про підозру судді Південного окружного військового суду в Росії Костянтину Простову за вироки полоненим захисникам Маріуполя.