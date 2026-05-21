Ризька дума позбавила мандата депутата Олексія Росликова, який виїхав до Білорусі

Ризька дума ухвалила рішення анулювати мандат депутата Олексія Росликова, який виїхав із країни до Білорусі, повідомляє видання Delfi.

Офіційно приводом для позбавлення Росликова мандата стало невиконання ним депутатських обов’язків – він не бере участі в засіданнях, хоча, за словами деяких депутатів думи, політик намагався підключитися до онлайн-засідань.

У Латвії проти екслідера партії «Стабільності!» та колишнього депутата Сейму Росликова порушена кримінальна справа про розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Приводом для справи став його виступ на засіданні парламенту на початку червня 2025 року під час розгляду декларації про «злочинну русифікацію» та її лінгвістичні наслідки, а точніше фраза «Нас більше, і російська мова – наша мова». Після його від’їзду суд у Латвії заочно заарештував його та оголосив у розшук.

На початку квітня 2026 року Росликов опублікував у соцмережах відео та повідомив, що перебуває в Мінську. У розмові з телеканалом «Настоящее время» він сказав, що залишиться в Білорусі. «Поки я перебуватиму тут (у Білорусі), працюватиму звідси, продовжуватиму транслювати свою позицію. Ну далі побачимо», – сказав він.

Депутат Ризької думи В’ячеслав Степаненко на засіданні повідомив, що спілкувався з Росликовим, який, за його словами, перебуває в Італії. Мер Ріги Вієстурс Клейнберґс каже, що Росликов стверджував, нібито перебуває в Німеччині. Проте в середині травня Росликов перебував у Білорусі, 13 і 14 травня на своїй сторінці у фейсбуці він виклав пости про те, що відвідав АЕС Білорусі.

Delfi з посиланням на дані ЦВК пише, що мандат Росликова перейде наступному кандидату у списку партії «Стабільності!» – Андрію Козлову-молодшому.