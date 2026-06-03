Суд передав державі 892 археологічних і культурних пам’ятки з приватної колекції – ОГП

Офіс генерального прокурора через суд стягнув на користь держави майже 900 пам’яток, що становлять археологічну та культурну цінність – про це відомство заявило 3 червня.

Відомство подало позов, за яким Путивльський районний суд Сумської області визнав право державної власності на 892 предмети археології та культурні цінності, які «мають виняткове історичне, наукове та культурне значення для України».

«Артефакти перебували у приватної особи та не були добровільно передані державі. Серед них – елементи озброєння, нумізматичні знахідки, предмети побутового й культового призначення: наконечники стріл, унікальні монети різних історичних епох, фібули, хрестики, персні, підвіски та інші пам’ятки матеріальної культури», – повідомляє офіс.

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Предмети в колекції даються періодами від раннього залізного віку до доби Київської Русі – від 8 століття до нашої ери до 13 століття нашої ери й належать, зокрема, зокрема, до ранньосередньовічного і давньоруського періодів.

Як роз’яснили в прокуратурі, з огляду на археологічне походження та історико-культурну цінність ці предмети є державною власністю та перебувають під охороною держави:

«Їх зберігання у фізичної особи створювало ризики пошкодження чи безповоротної втрати, а також ускладнювало проведення наукових досліджень і культурно-освітньої роботи».

Відомство не розкрило, в чиїй власності предмети перебували досі.