Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений внаслідок російської атаки 15 червня, готують до відновлення, повідомив президент України Володимир Зеленський по результатам доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
«Вже завершені роботи по консервації Успенського собору, який був найбільше пошкоджений російськими дронами. Дах собору перекритий, щоб стан будівлі не погіршився через погодні умови. Готуємо відновлення собору, і це вже відповідальність, зокрема, Міністерства культури України та МЗС», – написав він у телеграмі після доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Зеленський нагадав, що під час зустрічі з президентом Швейцарії домовились, що партнери підтримають першочергові кроки з відновлення.
Загалом унаслідок російської атаки 15 червня на території Києво-Печерської лаври постраждали 19 об’єктів культурної спадщини, але найбільших руйнувань зазнав саме Успенський собор.
Тоді Міністерство оборони Росії, коментуючи масований удар по Україні, заявило, що він був завданий по «об’єктах оборонно-промислового комплексу» в Києві, Дніпрі й Харкові, вкотре повторивши позицію влади РФ, що російська армія під час повномасштабної війни нібито не завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України.
Російське відомство також заявило, що Києво-Печерська лавра нібито була уражена ракетою американського комплексу ППО Patriot. Цю заяву підхопили російські провладні пабліки і ЗМІ.
Але, як встановила Служба безпеки України, російські військові під час масованої атаки вночі проти 15 червня вдарили по Києво-Печерській лаврі безпілотним літальним апаратом «Герань-2», що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу Shahed,
Як рятують Свято-Успенський собор після російського удару по лаврі (фоторепортаж)
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Зеленський: Успенський собор, пошкоджений через атаку РФ, готують до відновлення
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