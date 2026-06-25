Зеленський: Успенський собор, пошкоджений через атаку РФ, готують до відновлення

Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений внаслідок російської атаки 15 червня, готують до відновлення, повідомив президент України Володимир Зеленський по результатам доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Вже завершені роботи по консервації Успенського собору, який був найбільше пошкоджений російськими дронами. Дах собору перекритий, щоб стан будівлі не погіршився через погодні умови. Готуємо відновлення собору, і це вже відповідальність, зокрема, Міністерства культури України та МЗС», – написав він у телеграмі після доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Зеленський нагадав, що під час зустрічі з президентом Швейцарії домовились, що партнери підтримають першочергові кроки з відновлення.

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Загалом унаслідок російської атаки 15 червня на території Києво-Печерської лаври постраждали 19 об’єктів культурної спадщини, але найбільших руйнувань зазнав саме Успенський собор.

Тоді Міністерство оборони Росії, коментуючи масований удар по Україні, заявило, що він був завданий по «об’єктах оборонно-промислового комплексу» в Києві, Дніпрі й Харкові, вкотре повторивши позицію влади РФ, що російська армія під час повномасштабної війни нібито не завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

Російське відомство також заявило, що Києво-Печерська лавра нібито була уражена ракетою американського комплексу ППО Patriot. Цю заяву підхопили російські провладні пабліки і ЗМІ.

Але, як встановила Служба безпеки України, російські військові під час масованої атаки вночі проти 15 червня вдарили по Києво-Печерській лаврі безпілотним літальним апаратом «Герань-2», що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу Shahed,

Як рятують Свято-Успенський собор після російського удару по лаврі (фоторепортаж) 1/21 У Києво-Печерській лаврі після російської атаки 15 червня тривають аварійно-відновлювальні роботи. Київ, 17 червня 2026 року











2/21 15 червня під час масованої комбінованої атаки армії РФ на Київ російський дрон «Герань-2», як зауважили в СБУ, влучив у Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав не лише головний храм Лаври, а й десятки інших пам'яток на території заповідника











3/21 Наразі майже 100 рятувальників та 30 одиниць спеціальної інженерної техніки працюють над перекриттям даху Свято-Успенського собору, щоб не допустити негативних наслідків у разі зміни погодних умов











4/21 До робіт залучені, зокрема, рятувальники столичного гарнізону, а також Київської, Черкаської, Рівненської та Одеської областей











5/21 Фасад Свято-Успенського собору в сажі від пожежі











6/21 Загальна площа пожежі склала 880 м.кв. Після гасіння та розбору конструкцій, які могли обвалитися, рятувальники почали перекривати дах, щоб запобігти протіканню під час дощу











7/21 Рятувальники встановлюють дерев'яний каркас, щоб натягнути необхідну плівку – гідробар'єру











8/21 Уламки та вибухові хвилі пошкодили, зокрема: Ковнірівський корпус, Трапезну палату з храмом Антонія і Феодосія Печерських, Друкарню Києво-Печерської лаври, Вежу Кущника, яка є частиною фортифікаційного комплексу XVIII століття, Церкву преподобного Феодосія Печерського, яка належить заповіднику. Збитий хрест, який був на башті, також пошкоджена маківка та частина купола











9/21 Рятувальники працюють на даху Свято-Успенського собору, пошкодженого атакою армії РФ. Київ, 17 червня 2026 року











10/21 Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна 16 червня під час брифінгу на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» наголосила, що цей удар став однією з наймасштабніших атак на культурну спадщину України за останній час.

«Києво-Печерська лавра, кіностудія імені Олександра Довженка, музеї, архіви, мистецькі інституції – це спроба завдати удару по тому, що формує українську націю. Внаслідок атаки постраждали 29 культурних обʼєктів. Ми працюємо над оцінкою збитків та залученням ресурсів для відновлення пошкоджених об’єктів», – зазначила Тетяна Бережна















11/21 Рятувальники другий день поспіль встановлюють аварійне накриття над Успенським собором Києво-Печерської лаври, щоб захистити його від дощів та подальших руйнувань, Київ, 17 червня 2026 року











12/21 Генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко під час брифінгу наголосив, що завдяки злагодженій роботі рятувальників, правоохоронців та працівників заповідника вдалося уникнути значно масштабніших втрат



















13/21 «Сьогодні ми маємо серйозно пошкоджений Успенський собор, але він підлягає відновленню. Як і неодноразово в історії, ця святиня буде відновлена й надалі свідчитиме про нашу незламність, силу духу та тисячолітню традицію. Особливо символічно, що цього року Києво-Печерська лавра готується відзначити 975-річчя від часу заснування та 100 років заповіднику», – сказав Максим Остапенко

















14/21 Рятувальник на даху Свято-Успенського собору, який був пошкоджений російським дроном











15/21 «Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору, однак найголовніше – вдалося запобігти проникненню вогню всередину. Найбільша загроза була для 25-метрового іконостасу – найбільшого в Україні. Якби вогонь дістався до нього, наслідки могли б бути катастрофічними», – зазначив керівник заповідника Максим Остапенко











16/21 Анатолій Бугринець, заслужений художник України, автор іконостасів, сказав Радіо Свобода, що чимало ікон в Успенському соборі, а також фрески та іконостас у кіптяві. Митець каже, що очищати все мають спеціалісти десь восени-взимку, коли почнеться обігрів, бо зараз всюди тримається надто велика вологість, і що це робота десь на рік











17/21 «Усередині Успенського собору розташовано п'ять теплових гармат. Вони невеликої потужності, подають тепло на вентилятори, вентилятори розсіюють його по приміщенню. Таким чином воно просушується від вологості», – розповів Радіо Свобода Олександр Хорунжий, заступник начальника Управління комунікації ДСНС України











18/21 Для повного відновлення Києво-Печерської лаври після російської атаки 15 червня необхідно приблизно два роки та 500 мільйонів гривень. Кабмін виділив гроші на першочергові роботи в Успенському соборі. Наразі головним завданням є захист будівлі від подальших руйнувань











19/21 На фото: вид на Свято-Успенський собор із дзвіниці, Київ, 17 червня 2026 року.

Росія заперечує, що свідомо атакувала лавру і стверджує, що Успенський собор ушкодили нібито українські засоби ППО. СБУ спростувала це, показавши уламки «шахеда».











20/21 Швейцарські спеціалісти допоможуть Україні з відновленням Києво-Печерської лаври, повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармеленом











21/21 За даними Міністерства культури України, станом на початок червня російські військові пошкодили 1913 пам’яток культурної спадщини України та 2573 об’єкти культурної інфраструктури











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