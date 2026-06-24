ЗМІ: Трамп змінив свою позицію щодо тиску на РФ і закликав Зеленського бути сміливішим

Одразу кілька ЗМІ з посиланням на джерела написали про зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні, що виявилася на саміті G7 у французькому Евіані минулого тижня. Як стверджують, зокрема, Financial Times та Kyiv Independent, Трамп – у тому числі під враженням від останніх успіхів України – став більш відкритим до посилення тиску на Росію і навіть, як стверджується, у ході розмови з президентом України Володимиром Зеленським закликав його діяти більш рішуче.

Про це повідомив Kyiv Independent високопоставлений український представник. За його словами, Трамп висловив ідею, що лише сила може допомогти переконати російського лідера Володимира Путіна погодитись на мир. У Білому домі офіційно не підтверджували, що Трамп закликав Зеленського до активніших дій, але заявили, що президент «прихильник миру через силу».



Про діалог Трампа та Зеленського пише і Financial Times. За даними видання, під час вечері із Зеленським Трамп сказав йому, що «глибоко вражений і сповнений ентузіазму» у зв'язку з українською кампанією ударів по цілях у глибині Росії. Газета також пише, що Трамп радив Зеленському діяти «сміливіше».



При цьому саме Зеленський останніми місяцями, коли США перейшли до ролі посередника і намагалися домогтися миру через поступки обох сторін, вимагав від партнерів більшого тиску на Путіна.



Раніше повідомлялося, що на саміті Зеленський показав Трампу знімки ушкодженої російським ударом Києво-Печерської лаври, що справило на президента США велике враження.



У спільній заяві лідерів «Групи семи», підписаній і Трампом, висловлюється підтримка України та готовність посилити тиск на Росію. Торік Трамп не підписувався під такою заявою. Сам президент США заявив, що Росії «слід укласти угоду», а представник Вашингтона в ООН днями зазначив, що «час працює не на Росію».



Про будь-які практичні рішення, включаючи нові санкції, постачання озброєння або питання щодо ліцензії на виробництво засобів ППО в Україні, Вашингтон на даний момент не оголошував.



У Москві, з одного боку, заявляють, що на саміті G7 виявилося якесь зрушення позиції США, з іншого, за словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, повідомлення ЗМІ про те, що Трамп нібито дав добро Києву на посилення військових дій проти РФ – це «спроба видати бажане за дійсне». Виступаючи в середу в Москві, Лавров знову відкинув ідею замороження конфлікту по лінії фронту та припинення вогню для проведення переговорів.