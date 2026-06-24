Зеленський: операція в Криму «чітко прорахована», Київ сподівається на підтримку партнерів

Дані Києва свідчать про відчутні втрати російських окупантів на підконтрольних їм українських територіях, заявив президент Володимир Зеленський у зверненні 24 червня.

Він повідомив про ускладнення російської військової логістики в окупованих регіонах, назвавши його «правильним сигналом» для Росії.

«Сучасні технології роблять окупацію надто важкою для окупанта і, можливо, найважчою, ніж було в усі часи. Україна буде посилювати нашу технологічну базу й надалі. Дякую всім розробникам і всім нашим виробникам. Росія вже не вперше окуповує чужі землі – російська держава складається з багатьох підкорених народів, з украдених земель. Ми за свою землю боремось», – сказав він.





Зеленський висловив переконання, що українські удари не дозволяють Росії використовувати окуповану землю як інструмент затягування війни і перетворення окупації на безкінечну. Зокрема, він згадав про плани щодо окупованого Криму:

«Наша операція, зокрема, щодо Криму чітко прорахована, і те, як операція триває, абсолютно доводить: якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, в України з’явиться – і це залежить від рішення партнерів, – ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться».

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Президент наголосив, що Україна хотіла досягти миру й гарантованої безпеки від першого дня війни, а влада РФ знає, що достойний мир можливий і що «чим довше війна, тим складніше розібратися з її наслідками».

«Треба, щоб Росія пішла на мир. Інструменти для цього є», – додав він.

Окупований Росією Крим протягом останнього тижня зазнає атак. Військові та енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи зазнають у червні найбільших атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни.

Як пояснив мету ударів міністр оборони України Михайло Федоров – «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може призвести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».



