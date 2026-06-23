На супутниковому фото видно наслідки удару по залізничному мосту в окупованому Криму

Супутникові світлини свідчать про руйнування залізничного моста через Північнокримський канал в окупованому Криму – відповідні фото Planet Labs за 23 червня опублікував проєкт Радіо Свобода «Схеми».

На фото видно наслідки ураження мосту поблизу села Роздольне в окупованому Криму.





Раніше в Силах спеціальних операцій заявили, що міст був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів і забезпечення російських військ на південному напрямку.

Перед тим повідомлення в українських моніторингових телеграм-каналах, а також зведення Міноборони Росії засвідчили, що українські безпілотники вночі 23 червня знову – вдруге за три доби – атакували окупований Крим.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджує, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».