Крим і прилеглі райони Росії зазнали нової атаки дронів, на ТЕЦ у Керчі вирує пожежа

Безпілотники вдруге за три доби атакували різні об’єкти в окупованому Криму. Про це йдеться в повідомленнях українських моніторингових телеграм-каналів та опосередковано випливає зі зведення міністерства оборони Росії.

«Кримський вітер» із посиланням на підписників уночі повідомляв про вибухи у Феодосії, Керчі, Красноперекопську та в районі міста Щолкіне.

За даними каналу Supernova+, безпілотники повторно атакували нафтобазу в порту Керчі, комплекс перевалки та зберігання нафтопродуктів TES-Terminal та порт Кавказ на російській стороні Керченської протоки. «Кримський вітер» із посиланням на супутникові знімки пише, що на території нафтотерміналу в порту Кавказ з’явилися нові осередки загоряння.

Крім того, телеграм-канали з посиланням на сервіс NASA Firms та супутникові знімки повідомляють про пожежу на підстанції «Насосна-2», на залізничній станції Південна в Керчі та на ТЕЦ у районі Аршинцеве.





Раніше цього тижня Керч і порт Кавказ були атаковані в ніч проти 21 червня. Після цього окупаційна влада Криму повідомила про відсутність у вільному продажу бензину та проблеми з електропостачанням, скасовані заїзди дітей у літні табори та запроваджені інші обмеження. Останні удари російська адміністрація наразі не коментувала, про постраждалих не повідомлялося.

Міністерство оборони Росії відзвітувало про знищення 141 українського безпілотника, в тому числі і над Кримом. Інформацію про те, скільки дронів збити не вдалося, російські військові традиційно не подають.

Українське командування ще не оприлюднювало нових даних про результати ударів по окупованій території.