Рух мостом з Росії до окупованого Криму перекривали чотири рази, накопичились затори

Рух автомобілів Керченським (Кримським) мостом російська влада окупованого півострова перекривала вже чотири рази за добу. Про це повідомляється в Телеграм-каналі про оперативну ситуацію на під’їздах до мосту, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Рух мостом зупиняли з ранку 22 червня чотири рази: з 06:30 до 07:29, з 08:00 до 08:40, з 11:07 до 12:11 та з 16:00 до 16:40.

У черзі на Кримський міст зібралося 995 автомобілів, з боку російської Тамані – 290, з боку окупованої Керчі – 705.

Нагадаємо, що альтернативний маршрут до Криму через тимчасово окуповані Росією території України перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Крім того, мости неодноразово зазнавали атак.





Керченським мостом також можна перевозити до 100 літрів рідин, чим користуються кримчани на тлі паливної кризи на півострові.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про «напружену роботу», щоб налагодити забезпечення населення паливом.

«Керівництво Республіки Крим інформує населення, цю систему налагоджено. І ведеться напружена робота щодо мінімізації негативних наслідків від варварських дій київського режиму», – наголосив він.

У Міноборони України на своїй сторінці у Фейсбуці заявили, що «закривають пляжний сезон у Криму» і «прогноз для туристів – несприятливий». Більш детальної інформації там не надали.