Дитячий табір «Артек» в окупованому Криму скасовує прийом дітей

У дитячому таборі «Артек», який працює в окуповіаному Криму, скасували найближчі зміни, йдеться у телеграм-каналі блогерки Ксенії Собчак. Вона посилається на повідомлення батьків дітей у соцмережах.

За словами батьків, автобус із дітьми, який прямував до табору, розвернули в напрямку Керчі без пояснення причин. «Сьогодні мав бути заїзд зміни, без пояснення причин «Артек» відмовився приймати частину дітей, діти змушені ночувати в Керчі у якомусь коледжі», – розповіла мати одного з дітей.

Канал пише, що до деяких організаторів «було доведено інформацію про можливий розворот частини дитячих груп та повернення їх до місць проживання».

Мати ще однієї дитини повідомила, що її син мав вирушити до табору «Арт-квест» у Криму, але їм повідомили, що табір також не прийме зміни. Натомість деякі батьки стверджують, що їхні діти встигли заїхати на зміну та вже перебувають на території табору.

Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков не став підтверджувати чи заперечувати цю інформацію. «Пропоную дочекатися ранку. Усім стане зрозуміло. Обстановка на півострові непроста, і заходи вживаються відповідні», – написав він у своєму телеграм-каналі в ніч проти 22 червня.

Згодом окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов повідомив, що з 22 червня до 1 вересня забороняється бронювати місця та приймати дитячі групи у таборах на півострові. «Прошу поставитися з розумінням до встановлених обмежень. У ситуації, що склалася, ці заходи необхідні для забезпечення громадської безпеки», — заявив Аксьонов

Від кінця травня в Криму триває паливна криза через те, що дрони ЗСУ атакують бензовози та інші вантажні автомобілі, які постачають півострів трасою Р-280.

У ніч на 21 червня після української атаки частина Криму була знеструмлена через «технологічні пошкодження» в електромережах. Влада попросила жителів півострова на час ліквідації аварії в енергосистемі обмежити споживання електрики. У Севастополі запровадили графік тимчасового відключення електрики.



