Аксьонов повідомив, що пального в Криму для приватних осіб більше немає

Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов зранку 21 червня повідомив, що на півострові повністю зупинений продаж пального приватним особам та недержавним підприємствам.

«Сьогодні, 21 червня, з 9:00 на кримських АЗС припинено продаж пального як за готівковий та безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб. Паливо відпускатиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Республіки Крим», – написав Аксьонов у соцмережах, пообіцявши «повідомляти додатково про всі подальші рішення у зв’язку із ситуацією, що склалася на паливному ринку» окупованої української території.

Раніше цього ж дня надійшли повідомлення про атаку дронів на Керченську поромну переправу, яка сполучає Крим із Росією, та нафтобазу в Керчі.

Від початку червня дефіцит палива фіксується в окупованому Криму. Він розпочався через атаки ЗСУ на бензовози та інші вантажні автомобілі, що постачали півострів трасою Р-280 «Новоросія» (з’єднує Крим із Ростовською областю через окуповані частини Херсонщини, Запоріжжя та Донеччини). Два тижні тому на півострові повністю заборонили продаж бензину за готівку. Придбати паливо – не більш як 20 літрів одному покупцеві – можна було лише по талонах, які також є дефіцитом. Тепер зникла і ця опція.