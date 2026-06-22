Блокада Криму: як це допоможе ЗСУ на Донбасі

Україна завдала удару по кільком поромах, які з’єднували Краснодарську область РФ з окупованим Кримом – відео палаючих об’єктів з’явилося в соцмережах 21 червня. Сьогодні, у понеділок, український Генштаб підтвердив, що було уражено інфраструктуру порту «Кавказ» та два автомобільні пороми.

«Ці об’єкти використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України», – зазначили у відомстві.

Радіо Свобода наразі не може незалежно підтвердити повідомлення про ураження на території РФ та на окупованих нею територіях.

Напередодні один із російських військових кореспондентів Z-каналу повідомив, що «до Криму надійшло паливо. Багато».

22 червня призначений РФ голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що протягом двох днів у місті не продаватиметься пальне для цивільного населення.

Також Развожаєв зазначив, що поромне сполучення припиняється, усі масові заходи скасовуються, а вуличне освітлення вимикається.

Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що до осені Крим припиняє оздоровлення дітей.

Напередодні Сили оборони завдали кількох ударів по мостах, які з’єднували півострів із материком.

«Крим покладе кінець Москві, це точка психологічного зламу», – написав у соцмережах командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді, зазначивши, що «як було – вже не буде».

Чи вдалося ЗСУ повністю ізолювати Крим від постачань палива, завдавши удару по поромах?

Як ця ізоляція Криму допоможе Силам оборони на Донбасі, де Росія продовжує захоплювати Костянтинівку?

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ та на окупованих нею територіях України. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджу, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».