Генштаб ЗСУ заявив про ураження центру космічного зв’язку у Московській області РФ

Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що 21 червня та в ніч на 22 червня Сили оборони України уразили низку російських об'єктів – зокрема, центр космічного зв’язку у Московській області, полігон підготовки операторів БпЛА та логістичну інфраструктуру РФ.



За даними штабу, українські військові уразили центр космічного зв’язку «Дубна» у Московській області – на об’єкті спостерігається масштабне задимлення, збитки уточнюються.



У Генштабі повідомляють, що також українські воїни уразили полігон підготовки операторів БпЛА в районі Дебальцевого на території Луганської області, пункти управління БпЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині, командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області (РФ) та у районі Покровська Донецької області.



Також, як заявляють у штабі, ЗСУ завдали ураження по автомобільному мосту в районі Василівки Запорізької області, який використовується для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії.



У Генштабі додають, що за результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження 21 червня інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів – ці об'єкти використовуються для забезпечення російських окупаційних військ у південних регіонах України.

Російська сторона ці ураження, як зазвичай, не підтверджувала.

Радіо Свобода наразі не може незалежно підтвердити повідомлення про ураження на території РФ та на окупованих нею територіях.

Український телеграм-канал Exilenova+ оприлюднив фото, за його словами, ураження мосту біля Василівки.

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У ніч проти 22 червня на підльоті до Москви знищили 59 українських безпілотників, повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін. Аеропорти столиці РФ вночі припиняли роботу через атаку дронів.

За даними Міноборони РФ, за ніч сили ППО збили та перехопили 301 український безпілотник. Дрони збили над територіями Білгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Ростовської, Тамбовської, Тверської, Тульської, Смоленської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, а також анексованого Криму та акваторіями Азовського та Чорного морів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



