У ніч проти 22 червня на підльоті до Москви знищили 59 українських безпілотників, повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін. Влада стала повідомляти про збиті дрони о 03:02, про останній знищений безпілотник Собянін відзвітував о 05:07 (літній час Москви збігабю.

Вночі аеропорти столиці РФ – Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський – припиняли роботу через атаку дронів. До ранку обмеження на прийом та випуск літаків зняли.

За даними Міноборони РФ, за ніч сили ППО збили та перехопили 301 український безпілотник. Дрони збили над територіями Білгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Ростовської, Тамбовської, Тверської, Тульської, Смоленської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, а також анексованого Криму та акваторіями Азовського та Чорного морів.

Вночі та вранці 18 червня Москву та Підмосков'я атакували майже 200 українських безпілотників. Це була найбільша атака по російській столиці від початку повномасштабної війни. У районі Капотня на сході Москви спалахнув НПЗ. У різних містах Московської області внаслідок нічних атак постраждали 17 людей, загинула восьмирічна дівчинка.



