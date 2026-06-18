Влада підмосковного міста пояснила, чому не повідомляє населенню адреси укриттів

Влада підмосковного міста Котельники, де дев'ятеро людей постраждали через атаку українських дронів, заявила, що не повідомлятиме жителям місце розташування укриттів. Про це написала адміністрація міського округу Котельники в коментарях під одним із постів у телеграм-каналі губернатора Московської області Андрія Воробйова.

За словами чиновників, за російськими законами інформація про укриття та бомбосховища повинна доводитися до громадян лише «в період мобілізації та у воєнний час».

У коментарях під іншим повідомленням – у телеграм-каналі голови Котельників Михайла Соболєва – адміністрація округу вказала, що дані про адреси бомбосховищ вважаються «інформацією обмеженого доступу» і «не підлягають розголошенню з метою протидії терористичним загрозам».

Згідно з останніми офіційними даними, внаслідок атаки українських дронів на Московську область уранці 18 червня постраждали 17 жителів регіону, зокрема дев’ятеро людей у Котельниках, серед яких трирічна дитина.

Котельники – місто з населенням 75 тисяч людей, розташоване на схід від Москви. Воно межує з московським районом Капотня, де розташований нафтопереробний завод, який упродовж останніх днів зазнає постійних атак українських дронів.