В окупованому Криму запровадили графіки відключення електроенергії

В окупованому Росією Криму через аварії на енергомережах запроваджуються графіки відключення електроенергії, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на компанію «Крименерго».



У неділю, 21 червня, населені пункти північно-західної, центральної та південної частини півострова залишилися без світла. Також у Криму частково не було води через відсутність електропостачання насосних станцій. Також графіки відключення було запроваджено і в Севастополі.



Вже 22 червня російська влада низки міст і селищ оприлюднила графіки відключень. Як пише проросійське видання Forpost, в Алушті та Джанкої, Нижньогірському, Чорноморському та Красноперекопському районах електрику відключатимуть кожні три години.



«У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі Криму та Севастополя, у нашому районі діють віялові відключення електроенергії за графіком: 3 години без світла, 3 години з подачею електроенергії. Графік буде доведено до мешканців після погодження з профільними службами», – повідомив заступник російського голови Чорноморського району Андрій Шатиренко.



У Красноперекопському районі у непарні дні електрики не буде з 00:00 до 03:00, а потім з 06:00 до 09:00 і так далі. За таким же графіком житимуть і алуштинці.



Жителі Судака залишатимуться без електроенергії до трьох годин на день, сказано на сторінці у «ВКонтакті» глави російського муніципалітету Кирила Чебишева. Але конкретний час відключення не вказується.



Крім цього, у деяких містах та селах ухвалено рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення.



Раніше телеграм-канал «Крымский ветер» опублікував фотографії Таврійської ТЕС під Сімферополем із результатами пошкодження від займання.

Офіційно російська влада атаки на ТЕС не підтверджувала. Також не було інформації про атаку на об’єкт від Сил оборони України.

Міністерство оборони України сьогодні прокоментувало нещодавні удари по об’єктах на території окупованого Криму, оголосивши про «закриття туристичного сезону» на ньому.

У ніч на 21 червня після української атаки частина Криму була знеструмлена через «технологічні пошкодження» в електромережах. Влада попросила жителів півострова на час ліквідації аварії в енергосистемі обмежити споживання електрики. У Севастополі запровадили графік тимчасового відключення електрики.