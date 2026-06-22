У Росії росте кількість регіонів, де діють обмеження на продаж пального

Дедалі більше російських регіонів обмежують продаж бензину – на це звернув увагу канал «Настоящее время» 22 червня. Зокрема, губернатор Омської області Віталій Хоценко запровадив ліміти на продаж бензину й дизельного палива, пояснивши це «ажіотажним попитом».

За одну заправку в області можна залити не більше 40 літрів бензину або 80 літрів дизеля лише в бак автомобіля – заправка у каністри не допускається. На трасових АЗС ліміт за дизелем становить 200 літрів.

Голова Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що частина заправок регіону самостійно запровадила обмеження на відпустку бензину, частина – тимчасово припинила обслуговування.

«Такі перебої по всій країні. На заході дронами ЗСУ виведені з ладу об’єкти нафтопереробки. Багато регіонів, у тому числі й ми, змушені перейти на ручний режим роботи: визначаємо обсяги палива щодо кожного з одержувачів індивідуально», – написав він.





У Воронезькій області з 23 червня обмеження діятимуть на АЗС мережі «Лукойл». До кінця місяця там відпускають по 30 літрів бензину та 60 літрів дизеля на один бак.

Раніше подібні обмеження запровадила влада Саратовської області. Таке рішення ухвалив оперативний штаб регіону, заявив губернатор Роман Бусаргін. Він назвав цей крок вимушеним і сказав, що він запроваджується «з метою зниження необґрунтованого ажіотажу та можливих спекуляцій на паливному ринку»:

«Протягом останніх днів фіксується високий попит на бензин усіх марок… При цьому покупки в абсолютній більшості випадків ведуться зі значним запасом понад реальну потребу».

Губернатор Володимирської області РФ Олександр Авдєєв, своєю чергою, закликав місцевих жителів скоротити поїздки на особистих автомобілях. Він вважає, що «чим спокійніша буде реакція жителів на тимчасові труднощі, то швидше вдасться повернути ситуацію в нормальне русло».

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За його словами, наприкінці минулого тижня лише «окремі компанії» мали «проблеми з логістикою», але через «ажіотажний попит» з боку автомобілістів, стверджує він, «навіть на АЗС, де поставки палива відбувалися за планом, з’явилися черги, почалося зростання цін».

До «повернення до нормального стану речей» пріоритет у відпуску палива надаватимуть автомобілям екстрених та комунальних служб, громадському транспорту, постачальникам продукції, сміттєвозам і аграріям, додав губернатор.

На території окупованого Криму продаж бензину повністю зупинили після атаки на портовий логістичний вузол у Керченській протоці.

На дефіцит бензину і дизельного пального на заправках раніше скаржилися жителі Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та багатьох інших регіонів Росії. У багатьох регіонах запровадили обмеження на продаж палива. Зокрема, повідомлялося про ліміти на бензин у найбільших мережах АЗС у Москві.