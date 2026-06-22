Росія: губернатор заявив про 5 загиблих внаслідок удару по Воронежу

Внаслідок ракетного удару по російському Воронежу загинули п’ятеро людей, заявив губернатор області Олександр Гусєв у своєму телеграм-каналі 22 червня.

Гусєв написав, що «найбільших пошкоджень зазнало промислове підприємство в лівобережній частині Воронежа, на якому виникла пожежа», але не уточнив назву підприємства.

За даними голови області, внаслідок атаки на місто загинули п’ятеро людей, також кілька десятків громадян звернулися до медиків, але більшість із них після надання допомоги відпустили додому.





Він також додав, що «більшість працівників підприємства встигла спуститися у притулок і, незважаючи на значні пошкодження будівлі, залишилася неушкодженою». Постраждали нібито ті люди на підприємстві та на вулиці, які проігнорували попередження про ракетну небезпеку.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити наслідки удару по російському місту.

Генеральний штаб Збройних сил України раніше підтвердив ураження ракетами російського заводу у Воронежі – це підприємство виробляє електроніку для російських ракет «Іскандер» та Х-101.

Читайте також: Російська антимонопольна служба заявила про припинення продажу бензину на маркетплейсах

Раніше у соцмережах писали, що російське місто Воронеж зазнало ракетного удару. Телеграм-канал Еxilenova+ стверджує, що ціллю атаки був Воронезький завод напівпровідникових приладів. OSINT-аналіз телеграм-каналу ASTRA встановив, що в місті був атакований Воронезький завод напівпровідникових приладів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».