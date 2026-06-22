Генштаб ЗСУ підтвердив удар по заводу у Воронежі, який виробляє електроніку для «Іскандерів»

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ракетами російського заводу у Воронежі – це підприємство виробляє електроніку для російських ракет «Іскандер» та Х-101.



Як повідомляє пресслужба штабу, для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.



У Генштабі зауважують, що це підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу, воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема, для ОТРК «Іскандер».



Також, за даними українських військових, у рамках кооперації цей завод виробляє та постачає електронну компонентну базу для російського ракетного озброєння та систем ППО, зокрема для крилатих ракет Х-101, бойових машин ЗРГК «Панцирь-С1».



Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети, очікують у Генштабі ЗСУ.

Раніше у соцмережах писали, що російське місто Воронеж зазнало ракетного удару. Телеграм-канал Еxilenova+ стверджує, що ціллю атаки був Воронезький завод напівпровідникових приладів.

OSINT-аналіз телеграм-каналу ASTRA встановив, що в місті був атакований Воронезький завод напівпровідникових приладів – це російське підприємство спеціалізується на розробці та виробництві дискретних напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем і силових модулів.



Моніторингові канали також писали, що у Воронезькій області РФ нібито збито три крилаті ракети Storm Shadow.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв об 11:40 за московським часом заявив, що в регіоні оголошено ракетну небезпеку. Згодом чиновник повідомив, що поранень зазнали троє людей, один поранений перебуває в тяжкому стані.

Він не підтвердив удар саме по заводу напівпровідникових приладів, але зазначив, що пошкоджено «виробничі об’єкти одного з підприємств» Воронежа.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».