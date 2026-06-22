У Воронежі зазнав ракетної атаки завод напівпровідників – моніторингові канали

Російське місто Воронеж зазнало ракетного удару, повідомляє український моніторинговий телеграм-канал Exilenova+. Про ракетний удар по місту також пише близький до російських силовиків телеграм-канал «База».

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв об 11:40 за московським часом заявив, що в регіоні оголошено ракетну небезпеку. Згодом чиновник повідомив, що поранень зазнали троє людей, один поранений перебуває в тяжкому стані.

Еxilenova+ стверджує, що ціллю атаки був Воронезький завод напівпровідникових приладів. За даними української розвідки, завод виробляє деталі для ракет.

Російська влада атаку на завод поки не підтверджувала.

Українські військові також ще не повідомляли, чи це вони атакували підприємство у Воронежі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».