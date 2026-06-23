Українські дрони «відпрацювали» по понад 60 російських цілях. Бровді каже про «запальну» ніч в Криму

Командувач українських Сил безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що у ніч проти 23 червня українські дрони «відпрацювали» по понад 60 російських цілях в анексованому Криму, серед яких нафтобаза у Керчі та чотири системи ППО.

«Ніч проти 23 червня була у Криму запальною. В оперативній глибині противника Птахи СБС шуму навели, понад 60 чутливих ворожих цілей відпрацьовано лише мідлами. Серед різнобарвʼя цілей три крилатих корости-ракетоносії, чотири системи ППО, нафтобаза у Керчі, газорозподільча та електропідстанція, каравани логістики та паливозаправників», – написав він у телеграмі.

Також Сили спеціальних операцій ЗСУ заявляють, що уразили і знищили залізничний міст через Північнокримський канал в окупованому Криму під час ударів 22 і 23 червня.

Радіо Свобода наразі не може незалежно підтвердити повідомлення про ураження на окупованих РФ територіях.

Вночі 23 червня безпілотники вдруге за три доби атакували різні об’єкти в окупованому Криму. Зокрема, телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на підписників уночі повідомляв про вибухи у Феодосії, Керчі, Красноперекопську та в районі міста Щолкіне.

За даними каналу Supernova+, безпілотники повторно атакували нафтобазу в порту Керчі, комплекс перевалки та зберігання нафтопродуктів TES-Terminal та порт Кавказ на російській стороні Керченської протоки.

Міністерство оборони Росії відзвітувало про знищення 141 українського безпілотника, в тому числі і над Кримом.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».