У ССО заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал у Криму

Сили спеціальних операцій ЗСУ заявляють, що уразили і знищили залізничний міст через Північнокримський канал в окупованому Криму під час ударів 22 і 23 червня.

«Підрозділи Middle Strike Cил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал, у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне», – йдеться в повідомленні.

За даними ССО, які також розмістили відео ударів, міст був «стратегічною військово-логістичною артерією окупантів».

«Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території РФ через Крим – для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова – для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

У ССО уточнили, що їхні дрони у ніч проти 22 червня «знищили міст: зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів». «Водночас підпільники Руху опору ССО повідомили про прибуття спеціальної ремонтної залізничної техніки до об’єкту. Була розпочата друга фаза місії. У ніч проти 23 червня дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста», – зазначили в ССО.

Підконтрольна РФ влада окупованого Криму це повідомлення поки що не коментувала.

Раніше повідомлення в українських моніторингових телеграм-каналах, а також зведення Міноборони Росії засвідчили, що українські безпілотники вночі 23 червня знову – вдруге за три доби – атакували окупований Крим.

Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на підписників уночі повідомляв про вибухи у Феодосії, Керчі, Красноперекопську і в районі міста Щолкіне.

За даними каналу Supernova+, безпілотники повторно атакували нафтобазу в порту Керчі, комплекс перевалки і зберігання нафтопродуктів TES-Terminal і порт «Кавказ» на російському боці Керченської протоки. «Кримський вітер» із посиланням на супутникові знімки писав, що на території нафтотерміналу в порту «Кавказ» з’явилися нові осередки займання.

Крім того, телеграм-канали з посиланням на сервіс NASA FIRMS і супутникові знімки повідомляють про пожежу на підстанції «Насосна-2», на залізничній станції «Південна» і Керчі та в районі ТЕЦ у районі Аршинцеве.

У «Крименерго» повідомили, що на частині півострова, зокрема в Євпаторії та Джанкої, після ударів по Керчі зникла електрика.

Від 2022 року територію Кримського півострова регулярно атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.