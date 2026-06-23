Поїзди з окупованого Криму до РФ затримуються через перекриття Керченського мосту

Із окупованого Криму у напрямку сусідньої Росії затримуються п’ять потягів через перекриття Керченського мосту в ніч проти 23 червня, повідомила пресслужба російського перевізника «Гранд Сервіс Експрес».

«Через тимчасове закриття Кримського мосту в ніч з 22 на 23 червня в дорозі затримуються потяги «Таврія». Зараз залізничний рух мостом відкритий», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, затримуються поїзди з Сімферополя і Керчі до Москви, Санкт-Петербурга й Челябінська, затримка в русі складає від півтори до 4,5 годин.

За повідомленням підконтрольного російській владі телеграм-каналу про ситуацію на Керченському мосту, рух на переправі зупиняли з 23:23 22 червня до 5:10 23 червня.

Раніше повідомлення в українських моніторингових телеграм-каналах, а також зведення Міноборони Росії засвідчили, що українські безпілотники вночі 23 червня знову – вдруге за три доби – атакували окупований Крим.

Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на підписників уночі повідомляв про вибухи у Феодосії, Керчі, Красноперекопську і в районі міста Щолкіне.

За даними каналу Supernova+, безпілотники повторно атакували нафтобазу в порту Керчі, комплекс перевалки і зберігання нафтопродуктів TES-Terminal і порт «Кавказ» на російському боці Керченської протоки. «Кримський вітер» із посиланням на супутникові знімки писав, що на території нафтотерміналу в порту «Кавказ» з’явилися нові осередки займання.

Крім того, телеграм-канали з посиланням на сервіс NASA FIRMS і супутникові знімки повідомляють про пожежу на підстанції «Насосна-2», на залізничній станції «Південна» і Керчі та в районі ТЕЦ у районі Аршинцеве.

У «Крименерго» повідомили, що на частині півострова, зокрема в Євпаторії та Джанкої, після ударів по Керчі зникла електрика.

Українські військові атаку поки що не коментували.

Від 2022 року територію Кримського півострова регулярно атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.