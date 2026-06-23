«Люди опинилися в пастці». Жителям окупованого Криму радять відселитися від військових об’єктів. План ЗСУ

Безпілотники на початку доби 23 червня вчергове атакували різні об’єкти в окупованому Криму. Головне управління української розвідки заявило про знешкодження російської техніки та військ в районі Чонгара, що на межі Херсонської області і Криму. Про удари також йдеться в повідомленнях українських моніторингових телеграм-каналів та опосередковано випливає зі зведення Міністерства оборони РФ.

Останнім часом українські військові активно завдають ударів по транспортних шляхах, що ведуть до окупованого Криму, внаслідок чого вже наприкінці травня на півострові почався дефіцит пального. А після атаки ЗСУ в ніч на 21 червня окупаційна влада і взагалі призупинила продаж бензину як фізичним, так і юридичним особам.

«Кримський вітер» із посиланням на підписників на початку доби 23 червня повідомляв про вибухи в окупованих Феодосії, Керчі, Красноперекопську та в районі міста Щолкіне.

За даними каналу Supernova+, безпілотники повторно атакували нафтобазу в порту Керчі, комплекс перевалки та зберігання нафтопродуктів TES-Terminal та порт Кавказ на російській стороні Керченської протоки. «Кримський вітер» із посиланням на супутникові знімки пише, що на території нафтотерміналу в порту Кавказ з’явилися нові осередки загоряння.

Крім того, телеграм-канали з посиланням на сервіс NASA Firms та супутникові знімки повідомляють про пожежу на підстанції «Насосна-2», на залізничній станції Південна в Керчі та на ТЕЦ у районі Аршинцеве.

Цієї суботи, 20 червня, та неділі, 21 червня, ЗСУ атакували нафтобазу Керченського торговельного порту в окупованому Криму – її використовують для зберігання та перевалки нафтопродуктів через Керченську протоку, вона також забезпечує пальним судна та пороми на переправі «Крим-Кавказ». Ударів завдали дронами, вогонь охопив територію всієї бази, загинули чотири людини, 28 зазнали поранень. Після атаки загорівся порт «Кавказ» на російському березі Керченської протоки – цей порт дозволяє приймати автомобільні та залізничні пороми і є одним із найбільших пасажирських портів у Росії.

Удари ЗСУ по обох берегах Керченської протоки ще сильніше загострили паливну кризу в Криму.

У неділю призначена Росією влада окупованого Криму заявила, що пальне на заправках більше не продається. Заправлятимуть лише службовий та громадський транспорт.

На півострові скоротили години роботи громадського транспорту – з 5:30 до 21:00, а починаючи з 15:00 22 червня транспорт змінюватиме режим роботи під час повітряної тривоги.

Призначений Росією очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що з 22 червня буде зупинений прийом та розміщення дітей у закладах відпочинку та оздоровлення. «У ситуації, що склалася, ці заходи необхідні для забезпечення громадської безпеки», – написав Аксьонов у своєму телеграм-каналі.

22 червня призначений РФ голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що поромне сполучення припиняється, усі масові заходи скасовуються, а вуличне освітлення вимикається.

Підконтрольна Росії компанія «Крименерго» повідомила, що «у зв’язку з пошкодженнями в електричних мережах відбулося часткове відключення споживачів Північно-Західного, Центрального та Південнобережного енергорайонів» півострова.

Командир Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді раніше в інтерв'ю Reuters заявив, що Україна найближчим часом ізолює окупований півострів від Росії. За його словами, українські військові продовжуватимуть завдавати ударів по логістичних маршрутах.

«Люди опинилися в пастці острівного життя»

Що робити кримчанам насамперед – залишати півострів чи запасатися продуктами, у прямому етері телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) запитали у народної депутатки України, постійної представниці президента України в Криму (2022–2024), співзасновниці громадської організації «КримSOS» Таміли Ташевої:

« У Криму дійсно відбувається транспортний колапс і колапс логістики . Ми неодноразово попереджали, що таке з півостровом Крим може статися, він дійсно перетвориться на острів, адже ми всі розуміємо, що Росія використовує Крим як свою військову базу та логістичний хаб для ударів по Україні. І на жителів Криму їм завжди було наплювати.

З того, що ми чуємо від пана Аксьонова – що пальне для населення продаватися не буде, – ми розуміємо, що жителі Криму мають самі про себе подбати. Хоча, згідно з міжнародним гуманітарним правом, усю відповідальність за населення, яке проживає на окупованій території, однозначно несе країна, яка її окупувала.

Тому жителям Криму дуже важливо відселитися подалі від військових об'єктів або від паливно-енергетичного комплексу , оскільки Україна та українські Збройні сили не б'ють по цивільних об'єктах, а насамперед – по військових. Відповідно, відселитися від військових об'єктів – це перше й дуже важливе.

Друге – не слухати окупаційну владу, яка каже, що не потрібно запасатися продуктами чи брати бензин про запас . Ні, насправді це необхідно робити. Щойно у вас з'явиться така можливість – зробіть це, тому що подбати про себе та про своїх рідних можете тільки ви.

Наступне, що дуже важливо: знайдіть якісь додаткові джерела інформації, не користуйтеся лише окупаційними каналами . Читайте українські новини, міжнародні новини, але не розраховуйте на кнопку телевізора, бо там ви почуєте лише пропаганду, яка не відповідає дійсності.

Якщо у вас є можливість виїхати в безпечнішу територію Криму на якийсь час, ви можете це зробити, але насправді зараз це складно буде здійснити, тому краще переїхати вглиб Криму.

Повторюся, що це не півострів, це острів.

Після того як Крим був окупований Росією, вони побудували так званий «символ возз'єднання Криму з Росією» – це Керченський, так званий, міст. Він якийсь час діяв. Якийсь час ходили потяги – зараз це дуже ускладнено. Якийсь час працювали поромні переправи – зараз ви поромною переправою не зможете скористатися. Сухопутний коридор через окуповану територію – він постійно перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Тому сказати, який шлях для виїзду буде безпечним, на жаль, дуже складно.

На жаль, люди опинилися в пастці острівного життя.