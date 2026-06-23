Енергетики в окупованому Криму обіцяють відновити електрику «впродовж доби»

У чотирьох містах і чотирьох районах окупованого Криму «у зв’язку з технологічними порушеннями в електричних мережах» зникло електропостачання, повідомляє «Крименергоінформ» зранку 23 червня.

За повідомленням, ідеться про Євпаторію, Саки, Красноперекопськ і Джанкой, а також про Сакський, Красноперекопський, Красногвардійський і Джанкойський райони.

«Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Орієнтовно протягом доби електропостачання буде відновлено», – обіцяють енергетики.

Раніше моніторингові телеграм-канали повідомили, що окупований Крим вдруге за три дні зазнав масованої атаки дронів. Звуки вибухів чули на всьому півострові, спалахнула пожежа на ТЕЦ у Керчі, під ударом також опинився порт Кавказ на російському боці Керченської протоки.