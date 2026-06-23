Наслідки ударі ЗСУ по окупованому Криму: огляд ситуації

Військові та енергетичні об'єкти окупованого Росією Криму, а також російські логістичні шляхи зазнають у червні найбільших атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з'являються повідомлення про нові уражені цілі, на півострові через дефіцит пального заборонили продаж цивільним бензину, запроваджені графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом стоїть довжелезна черга з автомобілів тих, хто хоче виїхати з Криму в Росію.
Радіо Свобода відслідковує події в окупованому Криму.
«Відбувається ізоляція Криму дронами. І найближчим часом виглядає так, що Крим перетвориться на острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян», – так описав мету українських ударів по окупованому Криму міністр оборони України Михайло Федоров. Він вказав на особливу роль у цьому дронів середнього радіусу дії (middle strike).
Командувач українських Сил безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що у ніч проти 23 червня українські дрони «відпрацювали» по понад 60 російських цілях в анексованому Криму, серед яких нафтобаза у Керчі та чотири системи ППО.
«Ніч проти 23 червня була у Криму запальною. В оперативній глибині противника Птахи СБС шуму навели, понад 60 чутливих ворожих цілей відпрацьовано лише мідлами. Серед різнобарвʼя цілей три крилатих корости-ракетоносії, чотири системи ППО, нафтобаза у Керчі, газорозподільча та електропідстанція, каравани логістики та паливозаправників», – написав він у телеграмі.
Ураження Північнокримського каналу
Сили спеціальних операцій ЗСУ заявляють, що уразили і знищили залізничний міст через Північнокримський канал в окупованому Криму під час ударів 22 і 23 червня.
«Підрозділи Middle Strike Cил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал, у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне», – йдеться в повідомленні.
За даними ССО, які також розмістили відео ударів, міст був «стратегічною військово-логістичною артерією окупантів».
«Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території РФ через Крим – для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова – для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури», – йдеться в повідомленні.
У ССО уточнили, що їхні дрони у ніч проти 22 червня «знищили міст: зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів». «Водночас підпільники Руху опору ССО повідомили про прибуття спеціальної ремонтної залізничної техніки до об’єкту. Була розпочата друга фаза місії. У ніч проти 23 червня дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста», – зазначили в ССО.
Підконтрольна РФ влада окупованого Криму це повідомлення поки що не коментувала.
Без світла
У чотирьох містах і чотирьох районах окупованого Криму «у зв’язку з технологічними порушеннями в електричних мережах» зникло електропостачання, повідомляє «Крименергоінформ» зранку 23 червня.
За повідомленням, ідеться про Євпаторію, Саки, Красноперекопськ і Джанкой, а також про Сакський, Красноперекопський, Красногвардійський і Джанкойський райони.
«Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Орієнтовно протягом доби електропостачання буде відновлено», – обіцяють кримські енергетики.
Керченський міст перекрили?
Із окупованого Криму у напрямку сусідньої Росії затримуються п’ять потягів через перекриття Керченського мосту в ніч проти 23 червня, повідомила пресслужба російського перевізника «Гранд Сервіс Експрес».
«Через тимчасове закриття Кримського мосту в ніч з 22 на 23 червня в дорозі затримуються потяги «Таврія». Зараз залізничний рух мостом відкритий», – йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, затримуються поїзди з Сімферополя і Керчі до Москви, Санкт-Петербурга й Челябінська, затримка в русі складає від півтори до 4,5 годин.
Десь за кілометр від початку Керченського мосту горить нафтобаза. Перед мостом стоїть черга автівок із тими, хто зоче виїхати з Криму.
Кримські моніторингові телеграм-канали повідомляють, що окупований Крим вдруге за три дні зазнав масованої атаки дронів. Звуки вибухів чули на всьому півострові, спалахнула пожежа на ТЕЦ у Керчі, під ударом також опинився порт Кавказ на російському боці Керченської протоки.
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