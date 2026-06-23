Наслідки ударі ЗСУ по окупованому Криму: огляд ситуації

Військові та енергетичні об'єкти окупованого Росією Криму, а також російські логістичні шляхи зазнають у червні найбільших атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з'являються повідомлення про нові уражені цілі, на півострові через дефіцит пального заборонили продаж цивільним бензину, запроваджені графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом стоїть довжелезна черга з автомобілів тих, хто хоче виїхати з Криму в Росію.

Радіо Свобода відслідковує події в окупованому Криму.

«Відбувається ізоляція Криму дронами. І найближчим часом виглядає так, що Крим перетвориться на острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян», – так описав мету українських ударів по окупованому Криму міністр оборони України Михайло Федоров. Він вказав на особливу роль у цьому дронів середнього радіусу дії (middle strike).

Командувач українських Сил безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що у ніч проти 23 червня українські дрони «відпрацювали» по понад 60 російських цілях в анексованому Криму, серед яких нафтобаза у Керчі та чотири системи ППО.

«Ніч проти 23 червня була у Криму запальною. В оперативній глибині противника Птахи СБС шуму навели, понад 60 чутливих ворожих цілей відпрацьовано лише мідлами. Серед різнобарвʼя цілей три крилатих корости-ракетоносії, чотири системи ППО, нафтобаза у Керчі, газорозподільча та електропідстанція, каравани логістики та паливозаправників», – написав він у телеграмі.

Ураження Північнокримського каналу

Сили спеціальних операцій ЗСУ заявляють, що уразили і знищили залізничний міст через Північнокримський канал в окупованому Криму під час ударів 22 і 23 червня.

«Підрозділи Middle Strike Cил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал, у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне», – йдеться в повідомленні.

За даними ССО, які також розмістили відео ударів, міст був «стратегічною військово-логістичною артерією окупантів».

« Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території РФ через Крим – для забезпечення угруповання військ на південному напрямку , а також усередині півострова – для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

У ССО уточнили, що їхні дрони у ніч проти 22 червня «знищили міст: зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів». «Водночас підпільники Руху опору ССО повідомили про прибуття спеціальної ремонтної залізничної техніки до об’єкту. Була розпочата друга фаза місії. У ніч проти 23 червня дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста», – зазначили в ССО.

Підконтрольна РФ влада окупованого Криму це повідомлення поки що не коментувала.

Без світла

У чотирьох містах і чотирьох районах окупованого Криму «у зв’язку з технологічними порушеннями в електричних мережах» зникло електропостачання, повідомляє «Крименергоінформ» зранку 23 червня.

За повідомленням, ідеться про Євпаторію, Саки, Красноперекопськ і Джанкой, а також про Сакський, Красноперекопський, Красногвардійський і Джанкойський райони.

«Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Орієнтовно протягом доби електропостачання буде відновлено», – обіцяють кримські енергетики.

Керченський міст перекрили?

Із окупованого Криму у напрямку сусідньої Росії затримуються п’ять потягів через перекриття Керченського мосту в ніч проти 23 червня, повідомила пресслужба російського перевізника «Гранд Сервіс Експрес».

«Через тимчасове закриття Кримського мосту в ніч з 22 на 23 червня в дорозі затримуються потяги «Таврія». Зараз залізничний рух мостом відкритий», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, затримуються поїзди з Сімферополя і Керчі до Москви, Санкт-Петербурга й Челябінська, затримка в русі складає від півтори до 4,5 годин.

Десь за кілометр від початку Керченського мосту горить нафтобаза. Перед мостом стоїть черга автівок із тими, хто зоче виїхати з Криму.

Кримські моніторингові телеграм-канали повідомляють, що окупований Крим вдруге за три дні зазнав масованої атаки дронів. Звуки вибухів чули на всьому півострові, спалахнула пожежа на ТЕЦ у Керчі, під ударом також опинився порт Кавказ на російському боці Керченської протоки.

Спалені вщент. Результати дронових ударів ЗСУ по логістиці армії РФ у фото 1/8 Ця обвуглена вантажівка – одна з кількох знищених машин, сфотографованих 19 червня на автомагістралі, що веде з Росії на окуповану територію України











2/8 Перевернутий внаслідок влучення дрона причіп на трасі R150.

Це «головна логістична артерія» російської армії на окупованій території півдня України. Це частина так званого «сухопутного коридору» Кремля до окупованого Криму











3/8 Згорілий остов автівки стоїть на узбіччі траси в окупованій Росією частині Донецької області.



На початку червня окупаційна російська влада оголосила про обмеження руху по автомагістралі R150, зокрема про заборону перевезення нею дітей















4/8 Знищена вантажівка на трасі, яка веде через окупований Донецьк. 19 червня 2026 року



Останніми тижнями Україна зосередилася на ударах дронами середнього радіусу дії (middle strike), спрямованих на російське логістичне забезпечення на відстані до 200 кілометрів від лінії фронту





















5/8 Дорожній знак на автомагістралі на окупованій території України, яку Росія називає R150. 19 червня 2026 року.

Віддаленими від лінії фронту трасами Росія перевозить великі вантажі звичайними транспортними засобами. Без броні. Це робить їх відносно легкими мішенями для операторів дронів ЗСУ, що здатні завдавати удари глибок в тилу окупованих Росією територій України.











6/8 Знищений трейлер на узбіччі траси R150.

Деякі вантажівки, що проїжджають трасою R150, прямують до окупованого Кримського півострова. Там зараз, внаслідок ударів ЗСУ, зокрема виник дефіцит пального і АЗС заборонено продавати його цивільним











7/8 Супутниковий знімок показує пожежу на нафтобазі у Криму. 21 червня 2026 року



Україна підтвердила, що завдала удару по цьому нафтовому об'єкту, розташованому за кілометр від Керченського моста. ЗСУ атакують «об'єкти по обидва боки» мосту.















8/8 Відпочивальники на фоні Керченського моста. 12 червня 2026 року.



Після ударів 20-21 червня рух на мосту, що з'єднує Росію та окупований Крим, як повідомляється, було закрито. Переж в'їздом на міст стоїть черга із майже тисячі автівок











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