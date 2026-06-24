Паливна криза в «країні-бензоколонці». Дефіцит бензину в Росії дійшов до Сибуру

За тиждень із 15 по 21 червня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно на 25% порівняно із середньодобовим показником червня 2025 року, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в галузі. Обмеження на продаж бензину торкнулися навіть головного нафтовидобувного регіону Росії – Ханти-Мансійського автономного округу. Здивовані москвичі і пітерці питають у соцмережах: що їм робити, бо бензину на заправках немає.

Російська редакція Радіо Свобода збирає інформацію про наслдіки українських дронових атак по НПЗ Росії.

Криза із пальним охоплює дедалі більше регіонів Росії, рахунок іде на десятки.

Особливо складна ситуація склалася в Москві та Московській області, Санкт-Петербурзі та Ленінградській області, а також на окупованих Росією територіях.

Московський НПЗ, над яким літала зірвана вибухом кришка резервуару, кажуть експерти, навряд чи запрацює до кінця року.

Ще на початку червня Міненерго РФ визнавало перебої із постачанням пального в південні регіони країни через атаки українських безпілотників на об'єкти ПЕК, проте називало їх тимчасовими труднощами і заявляло, що ситуація перебуває під контролем.

Однак, станом на 24 червня проблеми з паливом торкнулися вже десятків регіонів Росії, і навіть Ханти-Мансійського автономного округу, де видобувається майже 40% російської нафти.

«З урахуванням підвищеного попиту на бензин і дизель, з метою недопущення штучного дефіциту, а також спекуляцій і перепродажів на низці АЗС встановлено обмеження щодо обсягу пального, що відпускається», – оголосила влада російського округу.

Ціни захмарні, але й за ними не купиш

У Сибіру та на Далекому Сході росіяни скаржаться не лише на подорожчання бензину, а й на неможливість купити його взагалі.

На заправках вводяться ліміти на продаж в одні руки, а уряд РФ на екстреній нараді у віцепрем'єра Олександра Новака вже обговорює безпрецедентні заходи – запуск морського імпорту палива та субсидування цін .

В Іркутській області дефіцит пального супроводжується різким зростанням цін. За словами місцевих жителів, вартість бензину за добу зросла на кілька рублів за літр, а на багатьох заправках бензин або відпускають з обмеженнями, або воно закінчується повністю.

– Ще 21 червня АI-92 можна було купити по 68 рублів за літр, а зараз дешевше ніж 71 уже не знайти, – розповідає житель селища Ліствянка Сергій. – І ще спробуй знайди. Багато АЗС просто закриті – усі залишки розкупили. Я сьогодні у перекупників купував по 80 рублів. Не було часу шукати чатами найближчу заправку, яка працює. Вони ж ще й відпускають не більше 20 літрів в одні руки. А мені для генератора треба було закупити паливо, інакше на дачі весь ремонт зупиниться.

Губернатор Іркутської області Росії Ігор Кобзєв назвав ситуацію з паливом у регіоні «напруженою». Він підтвердив, що на окремих АЗС введено обмеження на відпуск палива, а частина заправок тимчасово припинила обслуговування.

« Такі перебої по всій країні. На заході дронами ЗСУ виведено з ладу об'єкти нафтопереробки. Багато регіонів, зокрема й ми, змушені перейти на ручний режим роботи : визначаємо обсяги палива для кожного з одержувачів індивідуально. Сьогодні головне завдання – забезпечити паливом пожежні та швидкі машини, громадський транспорт, комунальні служби, сільгосптехніку», – визнав Кобзєв у своєму телеграм-каналі.

Проте співробітники російських екстрених служб стверджують, що на практиці проблеми із заправкою мають і вони.

– Те, що нам доводиться заправлятися за свій кошт, давно не новина, – ділиться водій іркутської ЛШМД Дмитро. – Сьогодні я тільки з десятої спроби знайшов АЗС з АI-95 . Увечері ні на БРК, ні на «КрайсНєфті», ні на «Газпромі» не було ні 95-го, ні 92-го бензину. Я вже їхав практично на порожньому баку. На одній заправці «Омні» 92-го не було взагалі, а 95-й закінчився просто при мені. Довелося їхати на іншу АЗС цієї мережі, і лише там вдалося заправитися.

У Санкт-Петербурзі та Ленінградській області жорсткі ліміти офіційно ввели ще 16 червня. На багатьох АЗС одному автомобілю відпускають не більше 100 літрів бензину, а заправка в каністри заборонена. Але насправді залити можна ще менше.

– На заправках «Татнєфті» ліміти взагалі урізали до 20 літрів бензину на один легковик. Дизеля дають не більше 40 літрів , – розповідає житель Виборга Ігор. – І це якщо ти заправляєшся в місті. На трасах зараз сезон відпусток, і, щоб отримати ці нещасні 40 літрів, потрібно відстояти двокілометрову чергу. Люди стоять годинами.

Аналогічна картина фіксується по всій країні – вал однотипних скарг йде із Самари, Смоленська, Архангельська, Нижнього Новгорода, Кемерова та Омська. Регіональні АЗС намагаються врятувати запаси, фактично відрізаючи від бензину приватників.

– На АЗС найбільшої у нас мережі «Октан» заправляють лише за корпоративними паливними картками, – констатує Олексій, автовласник із П'ятигорська. – Якщо у тебе є комерційна картка «Роснєфті» – юридичної особи, а не звичайна знижкова, – тоді паливо наллють. Але такі картки є лише у транспортних підприємств. Тобто ми, звичайні водії, просто пролітаємо повз.

Нафтова держава, країна-бензоколонка

Географія обмежень на продаж пального в Росії розширюється практично щодня. Поширюється вона і в Сибіру, і на Далекому Сході. Слідом за Приангар'ям ліміти на продаж бензину та дизеля ввели в Омській області. За розпорядженням місцевого губернатора Віталія Хоценка, заправлятися можна тільки в бак і не більше 40 літрів бензину для легкових машин, до 80 літрів солярки в межах міст і до 200 літрів – на трасах. Глава російського регіону попередив, що ці заходи покликані «уникнути штучного ажіотажу та спекуляцій».

Однак, судячи з розповідей місцевих жителів, ажіотаж уже розпочався.

– Це піпець: щоб заправити генератор на дачі, доводиться відсмоктувати з бака дідівським способом. Мій сусід, рибалка, те саме робить, щоб човен заправити. Куди ми котимося? – обурюється Данило з Омська. – А ціни? Ростуть щодня. Знову ми, нафтова держава, усіх «перемогли» .

На Далекому Сході чиновники намагаються пояснити кризу традиційними «плановими ремонтами» і тим, що регіону тепер «доводиться ділитися» з європейською частиною країни. Так, голова Ванінського муніципалітету Хабаровського краю Анатолій Маслов пов'язав перебої у Ванінському та Совєтсько-Гаванському районах із роботами на Комсомольському НПЗ.

Слідом за Хабаровським краєм жорсткі рекомендації ввела й адміністрація Лазовського округу Примор'я, офіційно попросивши приватні АЗС повністю заборонити продаж бензину в каністри та бочки «до відновлення регулярного постачання».

Для жителів невеликих селищ це створило додаткові труднощі. У багатьох населених пунктах власних заправок немає, тому водіям доводиться їхати за паливом у сусідні селища, не знаючи точно, чи є воно там. Інформацією про АЗС, які працюють, жителі обмінюються у спеціально створених чатах.

– Ціни взагалі захмарні – 92 рублі за літр АI-95. І ще треба їхати в Лазо . Виходить, що не можна зробити запас удома і доводиться постійно колесити районом. Зібрався на риболовлю – намотуєш зайві кілометри і витрачаєш ще більше дорогого бензину, – розповідає Семен, житель селища Кишинівка Лазовського муніципального округу.

Далекий Схід особливо чутливий до перебоїв із постачанням палива. Основну частину потреб регіону забезпечують два нафтопереробні заводи в Хабаровському краї – Комсомольський НПЗ потужністю 8 млн тонн нафти на рік та Хабаровський НПЗ потужністю 5 млн тонн. Обсяги, яких не вистачає, надходять з Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області та Ачинського НПЗ у Красноярському краї.

До кінця червня обмеження на відпуск палива в тому чи іншому вигляді були введені практично в усіх далекосхідних регіонах. Зокрема й у Магаданській області, де основним постачальником палива є компанія «Колиманефтепродукт».

«Щоб не допустити штучного ажіотажу і, як наслідок, дефіциту палива в регіоні, ухвалено тимчасове рішення відпускати всі його види на заправках виключно в бак автомобіля . Це вимушений захід, оскільки ми вже фіксували надмірну витрату ПММ на АЗС як у Магадані, так і в районах», – йдеться в повідомленні компанії.

Особливе роздратування у місцевих викликає те, що ще в лютому влада Магаданської області та «Колиманефтепродукт» публічно оголосили про домовленість утримувати роздрібну ціну бензину АI-92 на рівні 76,25 рубля за літр щонайменше до липня 2026 року.

– Нам обіцяли зафіксувати ціну до липня. А що в результаті? Щотижня бензин дорожчає, – каже мешканка Магадана Тетяна. – Минулого тижня АI-92 коштував близько 73 рублів за літр, зараз уже майже 74. На найближчій заправці – 73,68. І це якщо ще відстоїш чергу години дві. Нам постійно кажуть, що на Камчатці бензин ще дорожчий. Але яка мені різниця, скільки він коштує на Камчатці? Після минулого підвищення нам обіцяли втримати ціни.

На Камчатці запас палива влада оцінює на рівні «більш ніж на місяць споживання». Продаж бензину також обмежили.

Провоєнні блогери, які спочатку критикували тих, хто скаржився на дефіцит палива, тепер визнають, що на фронті та окупованих територіях ситуація з пальним ще гірша.

« Як то кажуть, доп...зділися. Будь-який клубок має у своїй мотузочці кінець, і він настав. Тепер трохи Москва розуміє, як живе Крим, як живуть нові території, коли немає бензину, коли заправки на черзі, люди кидають машини ... Ми вже як лохи. Нас ніхто не поважає, – пише автор Z-каналу «Крепкое слово» Євген Гольман. – Хлопці, все, ми приїхали. Кінцева, бл...дь. Уже їдеш, намагаючись газувати, щоб бензинчик не витратити. Куди ми прикотилися ?.. Нас ...буть, а ми міцнішаємо. Ви зрозумійте просту річ. Вони зберуться, зй...буться, у них джети стоять. Решта – ви думаєте, вони припинять жерти? Ні. Вони так само жерли, крали і будуть так само, сука, грабувати і красти. А ми просто голодуватимемо. До цього все йде».

Приблизно те саме пише Z-блогер Олександр Коц про українські території, що перебувають під контролем Росії:

« Крим залишився без бензину, електрики та води. Севастополь під вогнем увесь день. Повітряну тривогу оголошували вже п'ять разів . ППО та мобільні вогневі групи працювали по кількох районах – Балаклава, мис Фіолент, Північна сторона, Херсонес. Рух Кримським мостом перекривали, скупчилися черги, затримано 11 поїздів, зокрема з Петербурга . На заправках зупинено продаж палива населенню – пальне йде лише держслужбам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку республіки. Частину півострова знеструмлено через пошкодження в мережах, зупинилися насосні станції водопостачання ».

Буде ще гірше?

За підрахунками Bloomberg, у травні атак зазнали щонайменше вісім із десяти найбільших російських НПЗ, у червні – уже шість, що призвело до падіння обсягу нафтопереробки в Росії до 16-річних мінімумів – 4,58 мільйона барелів на добу за травень і 4,28 мільйона в останній тиждень місяця.

За даними аналітиків Energy Intelligence, на першому тижні червня обсяг переробки нафти в країні опустився нижче за 4 млн барелів на добу, що стало мінімальним показником з 2005 року.

Експерти попереджають, що наслідки цих атак можуть призвести до найсерйознішої паливної кризи в сучасній історії Росії.

Атаки українських дронів викликали в країні дефіцит не лише бензину, а й інших видів палива. У червні перебої з постачанням дизеля почали фіксувати у Воронезькій, Саратовській, Омській, Іркутській та Володимирській областях, а також у Криму, Севастополі та регіонах Північного Кавказу.

Проблеми починають зачіпати й авіаційну галузь.

За даними галузевих джерел, окремі постачальники вже зривали контракти на заправку літаків в аеропортах Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга та Уфи. На цьому тлі уряд до кінця листопада заборонив експорт авіагасу, а Росавіація посилила контроль за запасами палива в аеропортах.

Російська влада дозволила використовувати імпортний гас і змішувати його з російськими марками палива, щоб уникнути перебоїв із заправкою літаків.

Старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі Сергій Вакуленко зазначає, що якщо в березні 2026 року зниження обсягів нафтопереробки тільки починалося, то з травня воно набуло сталого тренду.

Спираючись на дані Росстату, сучасні дані про обсяги переробки та історичні дані з різних джерел, від Statistical Review of Energy до відсканованих збірників Держкомстату СРСР, експерт оформив графіки, згідно з якими перший випадок, коли атаки дронів на НПЗ (що почалися у 2024 році) чинили помітний ефект, датується серпнем–вереснем 2025 року.

До 23 червня ознаки кризи стають помітними за межами офіційної статистики. За даними сервісу «Яндекс.Вордстат», за місяць кількість запитів «де купити бензин» зросла у 26 разів – з 1,3 тисячі до 34,3 тисячі.

У десятки разів збільшилася кількість запитів «бензин сьогодні», «чому подорожчав бензин» та «чому на заправках черги». Повідомлення про брак палива, черги та закриття окремих АЗС надходять із Нижньогородської, Липецької, Свердловської, Івановської, Ярославської, Тверської та інших областей Росії.