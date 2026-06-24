Московський НПЗ навряд відновить роботу у цьому році – Reuters

Московський нафтопереробний завод не працюватиме щонайменше шість місяців після того, як зазнав значних пошкоджень внаслідок атак українських дронів, повідомили агенції Reuters два джерела.

«На ремонт знадобиться щонайменше півроку», – сказало одне з джерел про пошкодження Московського нафтопереробного заводу.

«Газпромнефть», яка експлуатує завод, не відповіла на запит про коментар.



НПЗ, розташований на південній околиці столиці РФ, є найбільшим постачальником палива до Московської області.

У ніч проти 16 червня безпілотники пошкодили установку Московського НПЗ у Капотні. Вона забезпечує більше від половини потужності заводу, а через два дні підприємство знову зазнало атаки і було змушене зупинити роботу.

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Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру. У травні під атаками опинилися 16 НПЗ, включаючи вісім із десяти найбільших підприємств галузі. Українські удари вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей, що спричинило дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на паливо та довгі черги на заправках у багатьох регіонах.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, зокрема нафтопереробні заводи, зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



