У головному нафтовидобувному регіоні Росії запровадили обмеження на продаж пального

У Ханти-Мансійському автономному окрузі, головному нафтовидобувному регіоні Росії, на деяких АЗС запровадили обмеження щодо продажу пального.

«З урахуванням підвищеного попиту на бензин і дизель, з метою недопущення штучного дефіциту, а також спекуляцій і перепродажів на низці АЗС встановлено обмеження щодо обсягу пального, що відпускається», – заявила місцева влада.

Як вказує Російська служба Радіо Свобода, обмеження запроваджені в десятках російських регіонів, і їх перелік продовжує розширюватися.

У Москві тимчасово скасували систему перепусток для бензовозів «для забезпечення безперебійного постачання пального на автозаправні станції». «Цей тимчасовий захід», як стверджує влада Москви, запроваджують на прохання власників московських і підмосковних мереж АЗС.

«Для забезпечення безперебійного постачання палива на АЗС водії вантажних бензовозів можуть цілодобово в’їжджати до міста і пересуватися без оформлення вантажного пропуску. Штрафи за відсутність пропуску водіям бензовозів не виставлятимуться», – повідомили у транспортному департаменті Москви.

Про запровадження обмежень на продаж пального для автомобілів напередодні ввечері заявила і влада Брянської, Курської і Курганської областей РФ.

У багатьох російських регіонах і на окупованих Росією територіях України в червні почався брак бензину через атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи. У середині червня у Росії почали різко зростати ціни на пальне.