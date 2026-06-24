ЗМІ: Росія веде переговори з Казахстаном щодо імпорту бензину на тлі дефіциту палива

Росія звернулася до Казахстану з проханням про постачання близько 50 тисяч тонн бензину АІ-92, повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела в галузі.

За даними агентства, виробництво бензину в Росії впало приблизно на чверть, порівняно з минулим роком.



Міністерство енергетики Росії не коментувало ситуацію. Міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов заявив, що Астана не отримувала від Москви офіційного запиту на постачання палива.



Щоб стабілізувати ринок, російська влада, за даними джерел, розглядає відразу кілька заходів: обмеження експорту бензину, зростання субсидій для переробників та імпорт палива. Паралельно Москва вже пом'якшила вимоги до якості бензину та дизеля для внутрішнього ринку та опрацьовує можливість морських поставок.



Казахстан виробляє значно менше палива, ніж Росія, і джерела сумніваються, що обсяги можливих поставок суттєво змінять ситуацію.



За словами одного з джерел у Казахстані, постачання бензину до Росії могли б йти в обмін на російське авіапаливо – у липні його запаси в Казахстані скоротяться через зростання попиту та зниження російського експорту.

Водночас, як заявила сьогодні авіакомпанія «Азимут», у Росії склалася критична ситуація з авіаційним пальним, виконання польотів втрачає «весь економічний сенс». Компанія повідомила, що на початку червня її основний постачальник авіапального заявив про необхідність скоротити споживання приблизно на третину від заявлених обсягів.

Паливна криза в Росії розпочалася наприкінці травня 2026 року на тлі посилення українських атак на нафтопереробні заводи. Через атаки, за даними Reuters, з 15 до 21 червня виробництво бензину в країні скоротилося приблизно на 25% порівняно із середньодобовим показником за червень 2025 року.

Українські удари вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей, що спричинило дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на паливо та довгі черги на заправках у багатьох регіонах.

Віцепрем’єр російського уряду Олександр Новак на нараді з лідером РФ Володимиром Путіним назвав ситуацію на внутрішньому ринку «непростою, але контрольованою», а сам дефіцит – «логічними проблемами, що періодично виникають, в окремих регіонах і на окремих АЗС».



