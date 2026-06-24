У Росії авіакомпанія «Азимут» повідомила про критичну ситуацію з авіаційним пальним

У Росії склалася критична ситуація з авіаційним пальним, виконання польотів втрачає «весь економічний сенс», ідеться в заяві авіакомпанії «Азимут». Ця заяву вона передала до Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕПТ), її наводить профільний телеграм-канал «Авіаторщина».

Компанія повідомила, що на початку червня її основний постачальник авіапального заявив про необхідність скоротити споживання приблизно на третину від заявлених обсягів. Причиною стали «форс-мажорні ситуації на нафтопереробних заводах» та, відповідно, скорочення обсягів авіапального на ринку.

В «Азимуті» стверджують, що альтернативні постачальники також не мають необхідного обсягу авіапального.

Крім того, одночасно з дефіцитом пального різко зросли ціни на нього, наголошують в авіакомпанії. Від початку червня ціна авіапального в російських аеропортах зросла в середньому на 17%, а, наприклад, у Махачкалі вартість гасу зросла на 64%.

В авіакомпанії заявили, що в умовах, що склалися, виконання запланованої програми польотів «втрачає весь економічний зміст» – як на міжнародних напрямках, так і на внутрішніх. «Азимут» попросила АЕПТ звернутися до російського Міненерго з проханням вжити заходів для стабілізації ситуації.

Російська авіакомпанія «Азимут» є середньомасштабним регіональним перевізником і посідає восьме місце за обсягом виручки та 11–12-те місця за пасажиропотоком на ринку цивільної авіації РФ.

Паливна криза в Росії розпочалася наприкінці травня 2026 року на тлі посилення українських атак на нафтопереробні заводи. Через атаки, за даними Reuters, з 15 до 21 червня виробництво бензину в країні скоротилося приблизно на 25% порівняно із середньодобовим показником за червень 2025 року.

Віцепрем’єр російського уряду Олександр Новак на нараді з лідером РФ Володимиром Путіним назвав ситуацію на внутрішньому ринку «непростою, але контрольованою», а сам дефіцит – «логічними проблемами, що періодично виникають, в окремих регіонах і на окремих АЗС».