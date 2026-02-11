Російські авіакомпанії зупинили польоти на Кубу через паливну кризу

Авіакомпанії «Росія» та Nordwind тимчасово зупинили польоти на Кубу через проблеми із заправкою літаків у місцевих аеропортах, повідомила Росавіація.

Найближчими днями «Росія», яка входить до групи «Аерофлот», виконає кілька спецрейсів із Гавани та Варадеро, щоб вивезти російських туристів до Москви. За оцінками туроператорів, на острові зараз перебувають щонайменше чотири тисячі росіян.

Мінекономрозвитку Росії рекомендувало громадянам утриматися від поїздок на Кубу через надзвичайну ситуацію з паливом. Туроператорам запропонували зупинити продаж турів до нормалізації ситуації.

Кубинська влада попередила, що з 9 лютого іноземні авіакомпанії не зможуть заправляти літаки в місцевих аеропортах через паливну кризу. Дефіцит палива пов’язують із нафтовою блокадою США, запровадженою наприкінці січня. Вашингтон погрожує додатковими митами країнам, які постачають нафту на Кубу.

За даними Російського союзу туріндустрії, 2025 року Кубу відвідали понад 87 тисяч російських туристів, а 2024 року – понад 130 тисяч.



