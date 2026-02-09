Air Canada зупинила рейси на Кубу – через брак палива на острові

Канадська авіакомпанія Air Canada припинила виконання рейсів на Кубу через брак авіаційного палива на острові.
«Протягом наступних кількох днів авіакомпанія відправлятиме у південному напрямку порожні літаки, щоб повернути додому близько 3000 відпочивальників, які вже перебувають на острові», – йдеться в заяві авіакомпанії 9 лютого.
Під час зворотного польоту літаки за потреби здійснюватимуть посадку для дозаправки.
Раніше влада Куби попередила іноземні авіакомпанії, що з 9 лютого вони не зможуть заправляти свої літаки в місцевих аеропортах через брак палива.
Палива бракує через нафтову блокаду, запроваджену Сполученими Штатами наприкінці січня. Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити додаткові мита щодо країн, які постачають нафту на Кубу.
