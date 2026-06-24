«Може долетіти до Москви». Україна заявила про створення балістичних ракет FP-7 та FP-9. Деталі

Україна заявила про створення одразу двох власних балістичних ракет. Одна призначена для ударів по цілях поблизу лінії фронту, інша – для ураження об’єктів далеко в тилу. Компанія Fire Point, яка розробила ракети, обіцяє порівняно низьку вартість і швидкий запуск виробництва.

Що відомо про нові ракети і наскільки вони можуть змінити ситуацію на полі бою?

Інформацію зібрала телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії).

В Україні відбулися випробування власної балістичної ракети FP-7 тактичного рівня. За характеристиками її часто порівнюють з американською ATACMS або з радянською «Точкою-У».

Просто зараз в Україні розробляють ще одну балістичну ракету – FP-9. За своїми характеристиками вона схожа на російський «Іскандер».

« Українська балістика змінить все у цій війні . Вона змінить статус України у світі. Ми вже його багато разів змінювали, це взагалі інша ліга. Я не хочу, з одного боку, завищувати очікування, з іншого – підказувати нашому ворогу щось», – сказав 17 червня в інтерв’ю ТСН міністр оборони України Михайло Федоров.

FP-7

За словами виробника, дальність польоту FP-7– понад 200 кілометрів. Вага бойової частини – 150 кілограмів, швидкість польоту – 1,5 тис. м/с.

І якщо говорити про застосування, то головними цілями цієї ракети будуть об'єкти неподалік від фронту або кордону України.

« Величезна кількість «смачних» цілей . Включно з ключовими авіабазами РФ, які розташовані на дальності до 300 км від фронту. Можна перелічувати. Крім окупованого Криму – Воронеж. Є що бити», – каже головний редактор Defense Express Олег Катков.

Українське ракетобудування багато років перебувало в стагнації. Після початку повномасштабного вторгнення Київ звертався до іноземних партнерів із проханням надати подібну зброю. Але, по-перше, жодна європейська країна не виробляє їх самостійно. А по-друге, у світі загалом мало таких ракет.

«Нам потрібне дешеве рішення, яке ми можемо швидко масштабувати, – каже керівник компанії-виробника озброєння Анатолій Храпчинський. – Ми бачимо проблеми з розгортанням виробничих потужностей PAC-3. Ми бачимо проблеми з розгортанням потужностей щодо виробництва ракет ASTER 30 для систем SAMP/T. І вони водночас дорогі. Головним завданням для цих ракет є якісна система наведення та координації, які дозволять чітко влучати в ціль. Поки що виробник обіцяє умовні декілька метрів похибки ».

Україна пішла найкоротшим шляхом. Нову ракету FP-7 створили в корпусі радянської С-300 (такий же корпус у російської С-400). Експерти пояснюють, що це заощадило час на розробку власного фюзеляжу, нового компонування ракети та проведення аеродинамічних тестів. Ракета вже пройшла льотні випробування.

«Ми активно закликали до масштабування виробничих можливостей щодо мідлстрайк-дронів. І ми планували вийти на активні дії на січень. Ми вийшли на травень. Я в принципі на тестове випробування і фактичне застосування відводжу десь від 6–9 місяців », – каже Храпчинський.

Як заявляють у компанії-виробнику Fire Point, ціна однієї ракети буде рекордно низькою для світового ринку – близько 500 тисяч доларів. Для порівняння: американська ATACMS коштує від мільйона до 1,5 мільйона доларів.

Інше питання – скільки ракет Україна зможе виробляти, каже головред Defense Express.

« Російська Федерація, за даними Головного управління розвідки, будує на місяць 60 балістичних ракет «Іскандер» . Виходить по дві на день. Це про темпи, на які не те, що слід орієнтуватися, просто [для уявлення], наскільки це складно», – сказав Катков.

FP-9

FP-9 – це вже зброя оперативно-стратегіческого рівня – вона більша і потужніша. Заявлена дальність польоту – 855 кілометрів. Вага бойової частини – 800 кілограмів.

Відео випробувань цієї ракети поки немає.

« У нас для «дев’ятки» (FP-9), яка може долетіти до Москви, з пристойною швидкістю увійти в ціль, є все, крім поки що двигуна , – каже Денис Штіллерман, керівник компанії Fire Point. – Тобто у нас є привід, система управління, є корпуси, але корпус двигуна у нас не встановлений, поки двигун не випробуваний».

Керівник Fire Point додав, що процес кодифікації, тобто реєстрації ракети в Міністерстві оборони, в Україні спрощений. І компанія одразу робитиме десятки тестових екземплярів для прискорення виробництва.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що гроші на розробку ракети є і будуть.

Раніше президент України Володимир Зеленський називав балістику «останнім російським аргументом» у війні проти України.