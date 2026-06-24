Зеленський після доповіді ГУР: у Росії переміщують системи ППО до Москви та до Керченського мосту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки, на тлі українських атак у Росії відбувається переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Про це він повідомив після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.



За словами Зеленського, розвідка здобула внутрішні російські документи з реальною оцінкою наслідків українських ударів.



«Зафіксовані й заходи реагування російського керівництва на ситуацію, що склалася. Одним із таких заходів є переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України. Зробимо висновки», – написав він у телеграмі.

Російська сторона наразі ці заяви не коментувала.

Аналітики американський Інститут вивчення війни (ISW)у своєму нещодавньому звіті також зауважують, що ударні операції України змусили Росію ухвалювати «складні рішення» щодо розподілу своїх обмежених ресурсів протиповітряної оборони. У ISW зазначають, що українські удари, що вивели з ладу російські радіолокаційні станції ППО протягом останніх місяців, ймовірно, також сприяють нездатності Росії адекватно відбивати удари навіть у районах із посиленим протиповітряним захистом.

Аналітики зазначають, що проблеми в роботі російської системи ППО, зокрема навколо Москви, виявила масована атака ЗСУ 18 червня, під час якої було уражено нафтопереробний завод у Капотні.

Як зазначала телевізійна й онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії), попри «ешелоновану» структуру цієї оборони й кілька «кілець» ППО навколо Москви, про які неодноразово розповідала російська влада, кілька дронів змогли дістатися заводу. Їх не змогли збити ані комплекси ППО «Панцир» на підльоті до Москви, ані мобільні групи вже в самому місті, які використовували ПЗРК типу «Ігла», а також автомати Калашникова.

Окупований Росією Крим також протягом останнього тижня зазнає атак. Військові та енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи зазнають у червні найбільших атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни.

Як пояснив мету ударів міністр оборони України Михайло Федоров - «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може призвести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».



