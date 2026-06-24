Пожежа на нафтобазі та пошкоджені мости. «Схеми» публікують супутникові знімки наслідків атак по Криму

Журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) опублікували підбірку супутникових знімків з наслідками українських атак по окупованому Криму та інфраструктурі навколо.

На оприлюднених супутникових знімках компанії Vantor з 12 по 22 червня можна побачити руйнування на ключових логістичних маршрутах, які використовують для постачання російських військ в окупованому Криму, та пожежі нафтових об'єктах у цьому регіоні.

Крім того, як зазначають журналісти, на знімках Керченського мосту за 22 червня зафіксовано роботу кількох машин із димовими генераторами, які намагалися замаскувати окремі ділянки проїжджої частини та конструкцій мосту.

Військові й енергетичні об’єкти окупованого Росією Криму, а також російські логістичні шляхи зазнають у червні найбільших атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, на півострові через дефіцит пального заборонили продаж цивільним бензину, запроваджені графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом стоїть довжелезна черга з автомобілів тих, хто хоче виїхати з Криму в Росію. Дитячі оздоровчі заклади й табори до вересня скасували прийом відпочивальників.



